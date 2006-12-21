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Хочу настоящую!

Как выбрать живую елку

№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Хочу настоящую!
Фото Г. УСОЕВА

Самое главное – определить, как давно срубили деревце. Если это событие произошло задолго до Нового года, то дерево уже засохло. Хоть елочка на морозе выглядит неплохо, но в теплом помещении иголки могут осыпаться еще до праздника.

Не верьте никому на слово. Осторожно отломите тонкую веточку снизу. Если она легко со щелчком ломается – деревце умерло. Веточки должны гнуться и не ломаться.

И еще, елка не должна быть помятая. Живое дерево быст­ро принимает естественную форму.
 
Заранее определите нужный размер елки в высоту и, что не менее важно, в ширину. Захватите рулетку. На базаре среди елового «леса» глазомер может вас сильно подвести.
 
Не стремитесь отыскать идеально ровную красавицу. Ведь все равно у большей части населения елка стоит в углу или у стенки.
Если вы везете деревце издалека и, вернее всего, на багажнике автомобиля, то обязательно плотно упакуйте в непродуваемый материал (например, полиэтиленовую пленку). Иначе на морозном ветру елка быстро «иссушится» и засохнет.
 
Полезная информация
 
Как продлить красавице жизнь
 
Новогодний «компот»

Итак, елку мы выбрали красивую и свежую. Отлично! Теперь лучше всего устроить ей новогодний холодный душ или опрыскать холодной водой. Затем поставить в приготовленную заранее емкость с водой. Перед этим сделайте на стволе свежий срез. В воду, на ведро воды, добавьте таблетку аспирина, по чайной ложке соли и сахара.

Другой рецепт - в ведре воды размешайте 15 г лимонной кислоты, 20 г желатина и 50 г толченого мела. Воду не забывайте регулярно добавлять.

Если без воды...

Свежую елку традиционно устанавливают и без воды - на крестовину. Тогда перед этим поставьте ее на сутки в воду с глицерином (на литр воды добавьте 2 столовые ложки). Это поможет елке «законсервировать» иголки.

Елку часто устанавливают в ведре с влажным песком. Предварительно намочите песок водой с растворенной мочевиной - азотное удобрение (пол чайной ложки).

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