Хочу настоящую!

Самое главное – определить, как давно срубили деревце. Если это событие произошло задолго до Нового года, то дерево уже засохло. Хоть елочка на морозе выглядит неплохо, но в теплом помещении иголки могут осыпаться еще до праздника.

Не верьте никому на слово. Осторожно отломите тонкую веточку снизу. Если она легко со щелчком ломается – деревце умерло. Веточки должны гнуться и не ломаться.



И еще, елка не должна быть помятая. Живое дерево быст­ро принимает естественную форму.

Заранее определите нужный размер елки в высоту и, что не менее важно, в ширину. Захватите рулетку. На базаре среди елового «леса» глазомер может вас сильно подвести.

Не стремитесь отыскать идеально ровную красавицу. Ведь все равно у большей части населения елка стоит в углу или у стенки.

Если вы везете деревце издалека и, вернее всего, на багажнике автомобиля, то обязательно плотно упакуйте в непродуваемый материал (например, полиэтиленовую пленку). Иначе на морозном ветру елка быстро «иссушится» и засохнет.

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