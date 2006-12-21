Хочу настоящую!
Как выбрать живую елку
№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
Самое главное – определить, как давно срубили деревце. Если это событие произошло задолго до Нового года, то дерево уже засохло. Хоть елочка на морозе выглядит неплохо, но в теплом помещении иголки могут осыпаться еще до праздника.
И еще, елка не должна быть помятая. Живое дерево быстро принимает естественную форму.
Итак, елку мы выбрали красивую и свежую. Отлично! Теперь лучше всего устроить ей новогодний холодный душ или опрыскать холодной водой. Затем поставить в приготовленную заранее емкость с водой. Перед этим сделайте на стволе свежий срез. В воду, на ведро воды, добавьте таблетку аспирина, по чайной ложке соли и сахара.
Другой рецепт - в ведре воды размешайте 15 г лимонной кислоты, 20 г желатина и 50 г толченого мела. Воду не забывайте регулярно добавлять.
Если без воды...
Свежую елку традиционно устанавливают и без воды - на крестовину. Тогда перед этим поставьте ее на сутки в воду с глицерином (на литр воды добавьте 2 столовые ложки). Это поможет елке «законсервировать» иголки.
Елку часто устанавливают в ведре с влажным песком. Предварительно намочите песок водой с растворенной мочевиной - азотное удобрение (пол чайной ложки).
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