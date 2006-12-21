Ты где родилась, елочка?

Цена зависит от географии

Самые дорогие елочки приехали из Италии, Германии, Голландии. Самые дешевые - из Китая. Наибольшим спросом пользуются искусственные деревца из Тайваня и Таиланда.

А еще на цене сказываются размер, материал, расцветка и подсветка, наличие украшений, способ сборки - дорогие деревца раскладываются как зонтик, дешевые придется собирать по веточкам.

Безопасность

Дешевые искусственные елочки из-за некачественного пластика и клея способны выделять в воздух вредные для здоровья соединения, а гирлянды и свечи этот процесс ускорят и усилят.

Специалисты считают, что качественная елка абсолютно безопасна. Обязательно требуйте у продавца сертификат качества. В нем на русском языке должно быть сказано, что елочка сделана из огнеупорного материала (с добавлением веществ, препятствующих возгоранию), не содержащего токсичных компонентов.

Размер имеет значение

Елка не должна занимать слишком много места в комнате, тем более - перегораживать выход или мешать детям резвиться. В торговом зале трудно оценить, подходит ли елочка именно для вашей квартиры - огромные площади скрадывают размеры. Не полагайтесь на глазомер, заранее просчитайте, какой высоты деревце вам подойдет. В небольших помещениях елочку лучше поставить на тумбочку, комод, журнальный столик.

Долговечность

Прочность веток легко проверить, несколько раз согнув и разогнув их. Мягкую хвою погладьте против «роста», жесткую - подергайте за иголки. Качественный пластик быстро восстановит форму.

А запах...

Многие готовы предпочесть даже облезлое живое деревце искусственным красавицам только за живой хвойный аромат. Теперь и это не проб­лема. В магазине можно выбрать специальные «елочные» ароматизаторы на основе натуральных хвойных эфирных масел. Они наполнят помещение фитонцидами и подарят ощущение праздника.

Светлана ОМЕЛЬЧЕНКО