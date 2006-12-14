Страшнее джунгарика зверя нет?

Мой волнистый попугайчик на глазах теряет перья, буквально лысеет. В чем причина?

Елена Кулаева, г. Новокузнецк

Причин может быть несколько. Посмотрите внимательно: возможно, клетка с птицей стоит слишком близко к батареям цент­рального отопления. В таком случае попугайчик просто перегревается и сбрасывает перья. Переставьте клетку в более прохладное место. Возможно, у него завелись перьевые паразиты, в этом случае он должен еще и усиленно чесаться. Купите в зоомагазине антипаразитарный спрей или пудру, которыми обработайте птицу и клетку. И наконец, попробуйте сменить корм или дополните рацион специальной кормовой добавкой «для пера».

У моей подружки рыжий хомячок очень ласковый. А мне мама купила белого, с коричневыми пятнышками. Он постоянно кусает мне руки и не дается погладить...

Оля Степанова, 12 лет, г. Краснодар

У вашей подружки обычный хомячок, такие привыкают к людям за пару дней и кусаются крайне редко. А у вас, судя по описанию, зверек джунгар­ской породы, в просторечье - джунгарик. Это зверушки независимые, не позволяют к себе прикасаться. Нужно набраться терпения: приручение джунгарика занимает два-три месяца при каждодневном ласковом общении.

Почему моя водяная красноухая черепашка не ест капусту и другие овощи?

Кирилл Якушин, г. Курск

В отличие от многих других черепах красноухая - хищник. Неудивительно, что она у вас отказывается от овощного рациона. Кормить ее следует креветками, морской рыбой, мотылем, трубочником, а также мелкими кусочками сырого мяса.

Внимание: Новый год!

Если у вас в доме живет кошка - лучше не используйте для украшения новогодней елки «дождик». Язык у кошачьих устроен таким образом, что они не могут выплюнуть то, что попало в рот. Играясь с «дождиком», кошки заглатывают его, а это может закончиться серьезной хирургической операцией и даже летальным исходом.

Кстати, некоторые собаки тоже не прочь поиграть с «дождиком» и мишурой, что приводит к таким же печальным последствиям.