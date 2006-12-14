Не дайте умереть жемчугу!

Много лет назад в Казахстане мне посчастливилось довольно плотно общаться со знаменитым актером Борисом Андреевым. Он приехал тогда на гастроли в Актюбинск. Несмотря на жесткий график выступлений, Борис Федорович каждый вечер записывал что-то в большую тетрадь с чистыми листами. Он ее называл амбарной книгой. Как выяснилось, это были придуманные им афоризмы. Один из них Борис Федорович переписал и в мой блокнот: «Если встал на дорогу умника, не пугайся тропинок дурака».

Я рассказал Борису Федоровичу, что моя мама тоже ведет такие «амбарные книги» - только в них не мудрые изречения, а советы по хозяйству. Актер рассмеялся: «Ну, выходит, мы с твоей мамой родственные души». Потом хитро прищурился: «А значит, вроде и с тобой родственники?»

Одну из маминых тетрадок я показал Борису Федоровичу - и он даже что-то переписал оттуда для себя. Не знаю, пригодился ли ему когда-нибудь мамин рецепт - но кое-что из ее тетрадок хочу предложить читателям «Аргументов неделi». В частности - как ухаживать за любимыми украшениями.

Виктор ШЕСТАКОВ,Оренбург

Играем в бирюльки

Жемчуг. Протирают его бархоткой, один раз в год. И также раз в год не поленитесь перенизать бусы. Обязательно регулярно «выгуливайте» жемчужные украшения. Носите жемчуг почаще. Только чувствуя тепло тела, он будет долго «живой». Храните жемчужные изделия в красивой шкатулке, выстеленной мягкой тканью (или мехом).

Золото. Приготовьте мыльную воду, залейте ее в бутылку и положите туда цепочку. Закупорив емкость, энергично потрясите - грязь «отмокнет» сама. Золотые украшения после мыльной процедуры можно слегка, очень аккуратно протереть возле застежек нежесткой зубной щеточкой.

Янтарь. Как и жемчуг, янтарь - «живой» камень. И умывать его можно только водой с мылом. Прополощите в ней солнечный камень - эффект будет поразительным.

Медь. Окислившись, она может оставить на одежде пятна. Но этой беды можно легко избежать, если воспользоваться бесцветным лаком для ногтей. Его надо нанести на медное (или серебряное) украшение с внутренней стороны.

Мельхиор. Хорошо отмывается мыльной водой. Если вещь потемнела - пройдитесь по ней фланелькой, смоченной в растворе питьевой соды. Или почистите зубным порошком.

Дерево. Протрите фланелью - но ни в коем случае не мойте. И кстати: чтобы деревянные украшения дольше не пачкались - не надевайте их после нанесения крема. Иначе жирные пятна обеспечены!

Стекло. Искусственные «бриллианты» сначала вымойте в растворе стирального порошка. А после прополощите в чистой теплой воде. И протрите чем-нибудь мягким.