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Мой друг – кефир

Кто такой кефирный грибок

№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Мой друг – кефир

 

Не зря говорят, что новое - это хорошо забытое старое. Сейчас кефирный грибок приобрел популярность как лекарство от многих болезней. Однако молоко, сквашенное этим грибком, всегда было и осталось и поныне кисломолочным пищевым продуктом - кефиром.

На самом деле кефирный грибок вовсе не относится к Царству грибов. Внешне он напоминает творожистую массу (или можно сравнить с вываренным рисом) белого цвета и является большим скоплением (колониями) бактерий (!). Эти бактерии сбиваются в такую плотную «кучу», что становятся вполне видимыми и осязаемыми (наверно, это единственный случай, когда без микроскопа бактерию
можно рассмотреть и пощупать!).
В результате их жизнедеятельности из свежего молока получается очень вкусный и полезный молочнокислый продукт - кефир.

Этому грибку (будем его так называть) приписывают поистине чудодейственные свойства. Восточная медицина долго охраняла эту «кефирную» тайну. А сегодня с помощью целительного кефира  поправить свое здоровье может любой неленивый желающий.

Регулярное употребление домашнего кефира нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, предупреждает онкологические заболевания, повышает тонус, нормализует обмен веществ.

Оксана ВАЩЕНКО, канд. биол. наук

Если хочешь быть здоров...

В лечебных целях столовую ложку грибка поместить в пол-литровую банку со свежим молоком, накрыть марлей (чтобы гриб мог дышать) и оставить на сутки. Затем процедить через сито. Грибок промыть холодной водой и залить свежим молоком. Получившийся концентрированный кефир пьют в лечебных целях, по стакану за полчаса перед едой, один-два раза в день. Но не теряйте чувство меры!

Для регулярного употребления пользуйтесь закваской. Раз в два дня меняйте молоко в емкости с грибком - это и есть закваска. Добавьте всего полчайной ложки на литр молока. Примерно через сутки при комнатной температуре созреет замечательный кефир - полезнейший диетический напиток для всей семьи.

 

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