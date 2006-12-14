Тайны «рождественской звезды»

Пуансеттия, или молочай красивей­ший, - родом из тропи­ков Мекси­ки и Коста-Рики. Там это обыкновен­­­­ный трехметровый кустар­ник. Цветет он невзрач­ными мелкими цветоч­ками. Но в период короткого светового дня прицветни­ки - листья, расположенные на верхуш­ке побегов вокруг цветков, окрашиваются в ярко-красный «праздничный» цвет. Сочными пятиконечными звездами сияют пуансетии. И происходит это чудо аккурат под Рождество и Новый год.

Хорошо, что вы не выбросили цветок. И ухаживали вы за ним правильно. Но надо знать еще одну агротехническую тонкость, и далеко не все продавцы в цветочных магазинах владеют этой информацией. Прицветные листья приобретают свою яркую окраску только после длительной вегетации при коротком световом дне. Уже с конца августа надо было затемнять растение, укорачивая ему день до 10 часов (достаточно накрывать черным пакетом). Вот тогда к Рождеству насыщенность окраски будет максимальная.

Пуансетия, как все молочаи, выделяет млечный сок, который ядовит. Поэтому не украшайте красивыми листьями пуансетии праздничные кулинарные изделия и экзотические салаты из фруктов и зелени (а как заманчиво!). Иначе все постновогодние дни вы будете озабочены расстройством желудка.

А пока до Рождества еще есть время, приобретите еще одну пуансетию (или парочку!), хорошо бы другого цвета. Селекционеры стараются угодить цветоводам и активно пополняют ассортимент этих «новогодних» растений, ставших такими популярными в последние годы. Сейчас появились сорта с кремовыми, желтыми, розовыми и белыми прицветниками (хотя ярко-красные «звезды» все равно остаются самыми любимыми).

После цветения обрежьте стебли до 12-15 см. Поставьте на светлое окно. Летом вынесите в сад, но не под палящее солнце. А с сентября создавайте вашим цветам длинную ночь. И тогда к Рождеству засияют в вашем доме разноцветные «звезды»!

Для вас, энтузиасты!

Если вы любитель экспериментов и обладаете необходимыми для этого терпением и фантазией, то попробуйте вырастить из кустика деревце. Этого можно добиться обрезкой, формируя каждый год «шарик» на штамбе.

А продвинутым энтузиастам можем посоветовать формировать кустик в виде конуса. Таким образом, вполне реально за несколько лет сотворить «елочку» из пуансетии. Очень выгодно и удобно - «елка» самостоятельно наряжается к Новому году, завязывая пышные праздничные «банты» из красных листьев!