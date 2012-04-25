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Низкий поклон тебе, «ТОМАТОН»!

№ 16(308) от 26.04.2012 [«Аргументы Недели », подготовила Мария ДУТОВА ]

Низкий поклон тебе, «ТОМАТОН»!

Дачи как таковой у нас нет, зато есть дом в деревне – на самом берегу Волги. Земли при доме по нашим меркам много – около 30 соток: полоса дикого сада, разбросанные там и сям вишневые кусты, березы, клены, липовый подрост и немного черемухи.

Под огородом – лишь одна сотка земли, засаженная кухонной зеленью, морковкой и кабачками. Помидоры до прошлого лета не выращивали, покупали у соседей, которые с радостью продавали нам часть своего урожая. Но в конце июня знакомые привезли пакет с замученной помидорной рассадой и категорически потребовали рассадить ее в огороде: не выбрасывать же!

Забавная получилась ситуация: у соседей помидоры в цвету стоят, даже завязи наливаются, а мы рассаду высаживаем – хилую, вытянувшуюся… Исключительно «из человеколюбия»! Хорошо хоть жары тогда не было, июнь дождливый выдался.

Вот стоим мы над помидорами и гадаем: выживут ли?! А если выживут, то сможем ли хоть пару помидорок с них собрать? Через неделю приезжаем – живые! Еще через две – в рост пошли! А через месяц настолько расхрабрились, что даже зацвели: сначала робко так, скромненько, а потом сплошь зажелтели букетиками. Вот что значит вольный деревенский воздух (и дармовой навоз, конечно)!

Но тут навалилась такая жара, что даже сорняки стали желтеть и сохнуть. Приехали мы в деревню и ахнули: цветки на помидорах осыпались, листья поникли. Отлили мы кусты, конечно, но об урожае даже думать себе запретили. Хотя нет, думать мы все же думали, поэтому и решили почитать, что люди, побывавшие в подобной ситуации, пишут.

Оказывается, действительно пишут! И советуют! Например, воспользоваться препаратом «ТОМАТОН», который является высокоэффективным стимулятором плодообразования. И это не просто слова: он действительно помог многим огородникам.

Не сразу, но все же купили «ТОМАТОН» и в первый же выходной обработали вновь появившиеся цветочные кисти: просто окунули «с головкой» в подготовленный раствор (по 2-3 кисти на каждом растении). Кстати, остаток раствора не вылили, а убрали в погреб: его можно хранить, а потом использовать по мере надобности – очень удобно (и экономно!).

Не буду описывать, что дальше происходило с помидорными кустами, расскажу лишь о результате: помидоры собирали до конца сентября. В общей сложности сняли 12 ведер, а потом еще полтора ведра мелочи, которую использовали для готовки до конца декабря.

И это (не забывайте) – в экстремальных условиях! Мало того, что высадили замученную рассаду позже положенного срока почти на месяц, в то лето у нас была долгая засуха – почти два месяца. Даже полынь перед домом высохла! Так что низкий поклон «­ТОМАТОНУ», который спас наш урожай! В этом году мы решили рассаду выращивать самостоятельно. И, конечно, будем пользоваться «ТОМАТОНОМ».

Впечатлившись столь значимыми результатами, решила узнать о препарате больше. Оказывается, он не только помогает увеличить завязываемость плодов, как я думала раньше, но и повышает их качество: помидоры вырастают более крупными и вкусными (за счет повышенного содержания сухого вещества, сахаров и витаминов).

И это не все! Есть у «ТОМАТОНА» еще одно симпатичное качество: сбор красных плодов на обработанных растениях начинается на 7-10 дней раньше! А это значит, что на неделю раньше мы перестанем возить в деревню магазинные помидоры. Да и у соседей больше покупать их не будем!

Ирина ЗДАНКЕВИЧ г. Казань

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Десять лет тюрьмы получил на днях бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен за многолетний шпионаж в пользу китайской спецслужбы – Министерства госбезопасности КНР. Последнее, кстати, во многом напоминает советский Комитет госбезопасности, поскольку отвечает и за ведение внешнеполитической разведки за рубежами Поднебесной, и за осуществление контрразведывательных мероприятий в пределах ее границ. Особую пикантность делу придает не только тот факт, что Хансен – сын военного разведчика, но и то, что провалившемуся китайскому шпиону 5 сентября «стукнуло» аж 60 лет! Седина в бороду – бес в ребро. Только в этом случае под бесом надо понимать желание потаскать каштаны из огня для китайского дракона. Правда, истинные действий Хансена не совсем ясны. Хотя он и говорил на следствии, что еще в юности, работая миссионером на Тайване, проникся любовью и к Тайваню, и к континентальному Китаю тоже. Возможно, конечно, что бывший разведчик просто хотел скрасить свою старость, заработав дополнительные деньги: по оценкам следователей, Хансен получил около 800 тыс. долл. «Рон Хансен был готов нарушить свою присягу и предать свою страну ради финансовой выгоды», – подчеркивает в этой связи спецагент Пол Хэртел из отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити. Однако если не будет помилования или амнистии, Хансен выйдет на свободу весьма пожилым человеком, у которого, может статься, не будет вообще никаких денег – ни полученных от китайцев, ни заработанных на службе у американского правительства, поскольку государство их, если захочет, может и конфисковать подчистую. Хотя до этого дело вряд ли дойдет, поскольку Хансен активно сотрудничал со следствием и, как было заявлено в суде, предоставил американскому правительству важную информацию о методах оперативной работы китайской разведки. В итоге он получил не самое серьезное наказание – даже изначально в рамках сделки со следствием для него просили 15 лет тюрьмы. А ведь за шпионаж в США можно «загреметь» и пожизненно, не говоря о том, что есть и такая опция, как электрический стул. Ну, а ставшие известными контрразведке США сведения вполне могут привести к тому, что на чистую воду выведут еще не одного китайского шпиона, свившего себе гнездо в недрах Пентагона или другого федерального ведомства Америки. «Китайское правительство продолжает попытки выявить и завербовать нынешних и бывших членов разведывательного сообщества Соединенных Штатов. Это очень тревожная тенденция. Эти лица должны сохранять бдительность и немедленно сообщать о любой подозрительной деятельности. Дело Хансена является примером того, что произойдет с теми, кто нарушает доверие общества и рискует нашей национальной безопасностью, раскрывая секретную информацию», – приводятся слова прокурора Джона У. Хубера в специальном пресс-релизе Министерства юстиции США (офис прокурора США по штату Юта), обнародованном 24 сентября с.г. Впрочем, Билл Герц – старший редактор Washington Free Beacon – в своей статье «Бывший сотрудник РУМО получил 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая», опубликованной на этом онлайн-ресурсе 25 сентября с.г., приводит и другую версию того, почему же Хансен вдруг решил поработать на, как теперь уже считают многие в США, злейшего врага Америки. По словам журналиста, в расшифровке перехватов разговоров, которые вел Хансен, содержится информация о том, что тот, якобы, был в определенной мере «мотивирован шпионить в пользу Китая из-за ненависти к президенту Трампу». Вот это поворот. Учитывая, сколько человек в США не любят своего действующего президента, количество потенциальных китайских шпионов просто не поддается учету! Скоординированная атака Впрочем, и это не самое главное. Наиболее печальным во всей этой истории – по крайней мере, для спецслужб США – является тот факт, что Хансен стал лишь одним из трех бывших разведчиков, которые за последнее время были схвачены за шпионаж в пользу Китая. Причем эти сотрудники имели доступ к весьма чувствительной информации. Так, в июне 2018 года виновным в продаже секретов китайцам был признан бывший сотрудник ЦРУ Кевин Патрик Мэллори, работавший также на РУМО и на ряд других американских агентств, а в мае 2019 года стало известно, что в аналогичном преступлении сознался еще один его бывший коллега по Лэнгли – Джерри Чун Шин Ли. Последний служил в ЦРУ с 1994-го по 2007 год, после чего переехал жить в Гонконг, где и был завербован разведкой КНР, став в итоге виновником провала в 2010-2012 годы целой сети ЦРУ. В целом, как указывают западные СМИ, Центральное разведуправление потеряло не менее 20 своих информаторов в Китае, часть из которых якобы даже была убита. А еще раньше, в 2006 году, бывший аналитик РУМО Рон Монтаперто, задержанный за незаконное хранение грифованных документов, в рамках сделки со следствием неожиданно признался, что еще в 1980-е годы он передавал секретную информацию китайской военной разведке. «Соединенные Штаты сталкиваются с большой и растущей угрозой для своей национальной безопасности от китайских операций по сбору разведданных. Среди наиболее серьезных угроз – усилия Китая по киберпроникновению и внедрению агентов в американские организации, занимающиеся вопросами обеспечения национальной безопасности. Эти операции не являются новостью, но сообщения о китайском шпионаже против Соединенных Штатов значительно возросли за последние 15 лет», – указывалось в отчете Американо-китайской комиссии по экономике и безопасности за 2016 год. Тревога эта, как видим, была не напрасной. Судя по всему, «поднебесные» оперативники нашли эффективную отмычку к сердцам сотрудников спецслужб США и вербуют их одного за другим. Не исключено, что в этом – заслуга искусственного интеллекта (ИИ), на который, как считают специалисты Разведывательного сообщества США, их китайские коллеги в погонах сделали ставку. Если это так, то ставка эта себя пока оправдывает. Хотя ключевое слово здесь «пока», поскольку США в последнее время тоже активно внедряют этот самый ИИ в области разведки и контрразведки. Такова суровая реальность XXI века: если в прошлом столетии успех в борьбе спецслужб зависел от естественного интеллекта разведчиков и обеспечивающей их работу технической аппаратуры, то сегодня все большую роль на себя начинает брать интеллект искусственный. Но вот предсказать, что будет, если один ИИ (например, китайский) завербует другой ИИ (американский, к примеру), не сможет сегодня ни один исследователь спецслужб. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке, как известно… Источник: http://www.ng.ru/armies/2019-09-26/100_190926china.html

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