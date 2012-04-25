Низкий поклон тебе, «ТОМАТОН»!

Дачи как таковой у нас нет, зато есть дом в деревне – на самом берегу Волги. Земли при доме по нашим меркам много – около 30 соток: полоса дикого сада, разбросанные там и сям вишневые кусты, березы, клены, липовый подрост и немного черемухи.

Под огородом – лишь одна сотка земли, засаженная кухонной зеленью, морковкой и кабачками. Помидоры до прошлого лета не выращивали, покупали у соседей, которые с радостью продавали нам часть своего урожая. Но в конце июня знакомые привезли пакет с замученной помидорной рассадой и категорически потребовали рассадить ее в огороде: не выбрасывать же!

Забавная получилась ситуация: у соседей помидоры в цвету стоят, даже завязи наливаются, а мы рассаду высаживаем – хилую, вытянувшуюся… Исключительно «из человеколюбия»! Хорошо хоть жары тогда не было, июнь дождливый выдался.

Вот стоим мы над помидорами и гадаем: выживут ли?! А если выживут, то сможем ли хоть пару помидорок с них собрать? Через неделю приезжаем – живые! Еще через две – в рост пошли! А через месяц настолько расхрабрились, что даже зацвели: сначала робко так, скромненько, а потом сплошь зажелтели букетиками. Вот что значит вольный деревенский воздух (и дармовой навоз, конечно)!

Но тут навалилась такая жара, что даже сорняки стали желтеть и сохнуть. Приехали мы в деревню и ахнули: цветки на помидорах осыпались, листья поникли. Отлили мы кусты, конечно, но об урожае даже думать себе запретили. Хотя нет, думать мы все же думали, поэтому и решили почитать, что люди, побывавшие в подобной ситуации, пишут.

Оказывается, действительно пишут! И советуют! Например, воспользоваться препаратом «ТОМАТОН», который является высокоэффективным стимулятором плодообразования. И это не просто слова: он действительно помог многим огородникам.

Не сразу, но все же купили «ТОМАТОН» и в первый же выходной обработали вновь появившиеся цветочные кисти: просто окунули «с головкой» в подготовленный раствор (по 2-3 кисти на каждом растении). Кстати, остаток раствора не вылили, а убрали в погреб: его можно хранить, а потом использовать по мере надобности – очень удобно (и экономно!).

Не буду описывать, что дальше происходило с помидорными кустами, расскажу лишь о результате: помидоры собирали до конца сентября. В общей сложности сняли 12 ведер, а потом еще полтора ведра мелочи, которую использовали для готовки до конца декабря.

И это (не забывайте) – в экстремальных условиях! Мало того, что высадили замученную рассаду позже положенного срока почти на месяц, в то лето у нас была долгая засуха – почти два месяца. Даже полынь перед домом высохла! Так что низкий поклон «­ТОМАТОНУ», который спас наш урожай! В этом году мы решили рассаду выращивать самостоятельно. И, конечно, будем пользоваться «ТОМАТОНОМ».

Впечатлившись столь значимыми результатами, решила узнать о препарате больше. Оказывается, он не только помогает увеличить завязываемость плодов, как я думала раньше, но и повышает их качество: помидоры вырастают более крупными и вкусными (за счет повышенного содержания сухого вещества, сахаров и витаминов).

И это не все! Есть у «ТОМАТОНА» еще одно симпатичное качество: сбор красных плодов на обработанных растениях начинается на 7-10 дней раньше! А это значит, что на неделю раньше мы перестанем возить в деревню магазинные помидоры. Да и у соседей больше покупать их не будем!

Ирина ЗДАНКЕВИЧ г. Казань