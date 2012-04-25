Вышедшие из плена

Обязательно ли замачивать семена моркови перед посевом, и если да, то как долго это нужно делать? У каждой моей подруги – садоводки-пенсионерки – свой метод. А как правильно?

Спасибо, Ольга Никифорова,Нижегородская область

Любимая весенняя тема дачных бесед – о посевной. Когда сеять, как, что и почему? А укрывать надо? А поливать, а замачивать семена?

Мы на СВОЕЙ ЗЕМЛЕ считаем, что если у вас достаточно времени, то провести предпосевную обработку семян, конечно же, нужно. Небольшие затраченные усилия принесут ощутимые плоды (в прямом смысле).

Как известно, семена многих культур богаты эфирными маслами и другими ингибирующими веществами, препятствующими прорастанию. Благодаря этим веществам семена хранятся долгие годы. В благоприятных условиях весенней грядки ингибиторы постепенно вымываются, семя выходит из плена, и начинается процесс роста зародыша. Морковь, посеянная сразу в грунт, всходит через 20 дней.

А если замочить семена в тёплой воде на три дня, регулярно меняя воду, то консервирующие вещества полностью «отмоются». После этого подсушенные семена можно сеять в грунт. Всходы появляются уже на 3–4-й день! Итак, мы потратили три дня на вымачивание семян, но всего три дня ждали всходов, сэкономив две недели времени!

Замочив семена, не торопитесь. Не отбраковывайте сразу всплывшие семена после 1–2-часового пребывания в воде. Не спешите делать выводы о большом количестве невсхожих семян. Подождите сутки, смените пару раз воду, и только после этого станет ясно, какие семена некондиционные. Обычно остаются плавать не более 10–12 штук из каждого пакетика. Вот их и отбракуйте.

Многие садоводы дополнительно обрабатывают семена перед посевом стимуляторами прорастания. В результате всех предпосевных мероприятий растения быстрее растут, становятся более устойчивыми к болезням, вредителям, неблагоприятным погодным условиям.

Настоятельно советуем побыстрее посеять морковь ранних сортов. Воспользуйтесь предпосевной обработкой семян, приблизив урожай. И тогда всего через месяц после всходов вкусные сладкие молоденькие корнеплодики уже можно будет выборочно убирать с грядки. Приятного аппетита! зимой холодной заваривать в чай или варить компоты и напитки, вкус – супер!