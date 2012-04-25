Почему у меня очень плохо цветёт айва японская? Все цветы обычно расположены в глубине куста, их не видно совсем, и плоды собирать неудобно. Может, куст посажен неправильно и его нужно пересадить? Или сорт плохой? Может, приобрести что-нибудь новенькое? Посоветуйте, пожалуйста, как быть?

С уважением, Эльвира Старостина, Кировская область

В конце мая невзрачные невысокие кустики хеномелеса (айва японская) «загораются» необыкновенными яркими красно-оранжевыми кострами. И больше месяца радуют нас своим теплом. А какие вкусные плоды созревают в сентябре! В последние годы селекционеры порадовали нас с вами новыми сортами хеномелеса, и все они в средней полосе отлично растут. А при соблюдении некоторых секретов агротехники мы можем превратить свой весенний сад в красивейшую сказку.

Многие садоводы выращивают хеномелес (или айву японскую, по-народному) только для красоты, что неудивительно – его буйное цветение затмевает многие декоративные кустарники. Однако хеномелес относится к семейству розоцветных, как и основные плодовые культуры, поэтому прекрасно себя чувствует посаженным в плодовый сад. Растение опыляется другими розоцветными культурами, и цветение становится более продолжительным, и урожай будет обильнее, и плоды крупнее. Для перекрёстного опыления посадите несколько растений, а ещё лучше – разных сортов. Компания из нескольких растений – первый секрет агротехники хеномелеса.

Второй секрет – укрытие куста на зиму, ведь хеномелес относится к теплолюбивым растениям, но мало кто об этом знает. Наклоните ветви к земле, это несложно, гибкие побеги легко гнутся, зафиксируйте и укройте нетканым материалом. Под снегом куст отлично перезимует, и цветение будет по всей длине стеблей. В противном случае цветочные почки на концах веток вымерзают. Через несколько лет такой заботы кусты достигают 1,5–2,0 м в высоту.

Третий секрет – приподнимайте на лето длинные побеги. Поставьте под растения кустодержатели (как для пионов). Тогда за счёт лучшей освещённости и прогрева кроны хеномелес будет продолжительнее и эффектнее цвести, побеги будут лучше вегетировать, созреют более крупные плоды. А главное, растение заложит более сильные и многочисленные цветочные почки на следующий год.

И четвёртый секрет – правильная почва. Бытует мнение, что хеномелесу нужна нейтральная по кислотности почва. Это неверно. Лучше всего посадочную яму заправить слабокислым (рН5,2–5,5) и среднепитательным субстратом. Яму копайте небольшую, 40х50х50, обеспечив питательной почвой на первое время. Корни у японской айвы очень длинные, когда свежепосаженное растение укоренится, оно «голодным» не останется.

Не упустите весеннюю посадочную пору и добавьте в свой сад новых сортов айвы японской. Не пожалеете.