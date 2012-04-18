Сохраним и приумножим

Мои друзья в связи с моим днём рождения (мне «всего-то» 87 лет), зная о моей любви к даче, подарили цветы в горшках: 5 шикарных белых лилий и один роскошный гиацинт. Эти красавцы до сего дня цветут и радуют, но ведь скоро отцветут. Учитывая обычные сроки высадки их в грунт осенью, не знаю, как их сохранить для дальнейшей жизни.

Очень жду вашего совета, заранее благодарна,

Комарова Ираида Алексеевна, Ленинградская область

Уважаемая Ираида Алексеевна! Спасибо вам, что не просто читаете «АН», но и советуетесь с нами. Постараемся вам помочь и желаем здоровья, долгих-долгих бодрых лет и садовых успехов на своей земле.

Мы не раз рассказывали нашим читателям о способах сохранения луковичного посадочного материала, купленного «вне времени». Каждую весну в цветочных магазинах предлагают большой ассортимент луковичных растений, прошедших выгонку. Удержаться и не купить такую красоту очень трудно, а выбросить потом отцветших красавиц – совсем нет никаких сил. Хочется всех сохранить и пересадить в сад. Что ж, нет ничего невозможного для истинного садовода-огородника.

Итак, пусть ваши лилии и гиацинт спокойно отцветают. После опадения венчика полив сократите, но не пересушивайте. Ни в коем случае не срезайте стебли, только удалите завязь. Переставьте горшки по возможности в прохладное, но светлое место. Стебли и листья со временем начнут подсыхать – всё правильно, процесс оттока питательных веществ из надземной части в луковичную пойдёт обычным путём. И спокойно ждите открытия дачного сезона.

Как только почва оттает и слегка прогреется, можно приступать к пересадке луковиц в грунт. На тёплом светлом месте в огороде выкопайте посадочные лунки и аккуратно перевалите (лучше разрезать горшок) земляной ком в ямку. Не заглубляйте, оставьте растение на той же глубине, как и в горшке. Поливайте по мере необходимости. Если посадочные ёмкости большие, то можно не пересаживать в грунт, а прикопать горшки в грядке, расширив отверстие в днище ёмкости.

Выкопайте луковицы в положенные сроки вместе с «законными» луковичными жителями вашего цветника. Просушите и прогрейте, как положено, а в сентябре смело сажайте на постоянное место.

Если на следующий год ослабленные выгонкой растения не зацветут, не расстраивайтесь, через год отдохнувшие луковицы обязательно порадуют вас особо пышным цветением.