//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Похрустим

Секреты выращивания сочной и нежной редиски

№ 15(307) от 19.04.2012 [«Аргументы Недели », подготовила Мария ДУТОВА ]

Похрустим
sperlingnursery.com

Ещё в тени лежит снег, а на солнышке в огороде, уже вьётся парок над грядками. Сладко пахнет проснувшаяся земля, и руки сами тянутся к пакетику с семенами – минута, и сезон открыт!

Первым делом предлагаем посадить редис. Эта холодостойкая культура, посеянная рано–рано весной, прекрасно растёт и даёт отличный урожай.

Итак, приступим. Редис выносит из почвы не очень много питательных веществ, потребляет в основном азот. Давайте для получения самой ранней витаминной продукции, свободной от нитратов, обойдёмся без минеральных удобрений. Полезных веществ, находящихся в накопленной за зиму золе, должно хватить для первого урожая. Наиболее прогретую грядочку посыпьте  золой и перекопайте на штык лопаты. Слегка уплотните грунт, полейте. Сформируйте бороздки глубиной 1–1,5 см, почву в них уплотните. Лучше всего нарезать канавки поперёк грядки и сделать это ребром доски, одновременно почва уплотняется. Бороздки хорошо промочите.

Семена раскладывайте вручную, поштучно, аккуратно, редко, через 2–3 см. Расстояние между бороздками также должно быть достаточно большим – не менее 15 см. Это важно, только тогда редиска вырастет быстро, будет крупная, нежная и сочная. Самая большая ошибка дачников, у которых не удаётся редис, – плотная посадка и отсутствие прореживания всходов. Загущенность посевов приводит к нехватке света и площади питания, как следствие – вытягиванию ростков. В результате вместо сочного корнеплода вырастает волокнистый жёсткий волосатый «хвост». А мы всё ждём и ждём сочного кругленького плода и ругаем продавца и магазин, в котором нам продали некачественные семена. Не сажайте редис в затенённом месте. Только на солнце вырастает хороший урожай.

Обязательно регулярно поливайте. Пересыхания почвы редиска не принимает – плод сразу деревянеет. Укрывать посевы не требуется. При соблюдении этих несложных условий редис вырастет быстро и дружно. Основной вредитель редиса – крестоцветная блошка – ещё только проснулась и пока не готова к активной трапезе. Поэтому красивые неповреждённые  плоды гарантиро­ваны.

Одновременно с редисом рекомендуем посеять укроп и листовой салат. И через 20 дней после всходов смело можете приготовить салат из редиски нового урожая и первой зелени. Успехов!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//Мнение

Повелители рабочего времени

Повелители рабочего времени

Пророчества премьера Дмитрия Медведева, даже самые отчаянные, всегда сбываются. Сказал: «денег нет!». И у большинства населения их не стало. Отлил: «лучше не работать, или работать мало». И все наперебой стали предлагать работать всего 4 дня в неделю.

//В мире

В США считают, что НАТО потеряло военное превосходство перед Россией

В США считают, что НАТО потеряло военное превосходство перед Россией

Американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что за последние несколько лет страны НАТО стали терять военное превосходство перед Россией. Это стало причиной принятия новой стратегии альянса.

//Экономика

Правительство РФ одобрило повышение МРОТ более чем на 7%

Правительство РФ одобрило повышение МРОТ более чем на 7%

Минимальный размер оплаты труда в 2020 году составит 12 тысяч 130 рублей, увеличившись на 850 рублей (или 7,5%). Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

//В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

//Жаркое из блогов

Варшава готовит «эскадроны смерти»

Варшава готовит «эскадроны смерти»

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Предсказание российского «магистра белой магии» о крахе США обнародовали в сети

Предсказание российского «магистра белой магии» о крахе США обнародовали в сети

В сети опубликовали предсказание о будущем Соединенных Штатов, которое в свое время сделал российский иллюзионист Юрий Лонго. Мужчина, умерший в 2006 году, называл себя «магистром белой практической магии».

//Непознанное

Опубликован гороскоп Павла Глобы для знаков, которых ждет удача в середине осени

Опубликован гороскоп Павла Глобы для знаков, которых ждет удача в середине осени

Людей, которые рождены под знаками Овна, Льва, Весов и Водолея, ждет удача в середине осени 2019 года. Это следует из опубликованного в русскоязычном интернет-сегменте гороскопа астролога Павла Глобы.

//Авто

ЦОДД предупредил водителей о грядущих заморозках

ЦОДД предупредил водителей о грядущих заморозках

Московских водителей призывают отказаться от использования автомобилей из-за заморозков. Сообщение об этом 19 сентября распространил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

//Армия

Глава России выявил ошибки при планировании импортозамещения в ОПК

Глава России выявил ошибки при планировании импортозамещения в ОПК

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению в ОПК привели к смещению сроков выполнения нескольких заданий гособоронзаказа в 2018 году.

//Новости партнеров

//Общество

В Министерстве труда назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

В Министерстве труда назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Директор департамента условий и охраны труда в Министерстве Валерий Корж заявил, что переход не четырехдневную рабочую неделю требует серьезного изучения всех мнений и нюансов. Об этом сообщает ТАСС.

//В мире

Парламент Франции открывает свои архивы

Парламент Франции открывает свои архивы

В Национальном собрании Франции завтра открывается выставка «Революция афишируется», посвященная 230-летию Великой французской революции.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк от лечения в государственной больнице

Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк от лечения в государственной больнице

Нейрохирург Николай Коновалов рассказал, почему Анастасия Заворотнюк, у которой, согласно данным СМИ, диагностирован рак мозга, предпочла государственной больнице частное медицинское учреждение.

//Экономика

Новак назвал переговоры по газу с Украиной "конструктивными"

Новак назвал переговоры по газу с Украиной "конструктивными"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций России, Европейского союза и Украины по транзиту газа отметил, что они прошли конструктивно.

//Общество

Аваков хочет взять на поруки "заминировавшего мост" сержанта

Аваков хочет взять на поруки "заминировавшего мост" сержанта

Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил о своем ходатайстве в защиту старшего сержанта Белько. Накануне тот был задержан после угроз взорвать мост через Днепр в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.

//Наука

Рогозин предложил турецким властям использовать Байконур

Рогозин предложил турецким властям использовать Байконур

Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин озвучил предложение Турции по трехстороннему сотрудничеству с Россией и Казахстаном для запуска турецких космических аппаратов.

//Общество

Елена Истягина-Елисеева: «Я не хочу, чтобы дети в нашей стране считали, что живут в дыре»

Елена Истягина-Елисеева: «Я не хочу, чтобы дети в нашей стране считали, что живут в дыре»

Директор Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева объяснила, как мотивировать юных спортсменов, а также рассказала, почему нужно прививать детям из деревень и сел любовь к малой родине.

//Спорт

Чемпионы по тайскому боксу Березикова и Дрозд встретились со школьниками в музее спорта

Чемпионы по тайскому боксу Березикова и Дрозд встретились со школьниками в музее спорта

В Государственном музее спорта старшеклассники встретились с победительницей Кубка мира по тайскому боксу Юлией Березиковой, а также чемпионом мира по боксу и тайскому боксу, первым вице-президентом Федерации тайского бокса России Григорием Дроздом. Спортсмены рассказали детям о том, как справлялись с трудностями, ответили на вопросы будущих чемпионов и передали музею свои трофеи и личные вещи.

//Новости партнеров

//Общество

Определена судьба чиновницы из Ульяновска, выложившей фото из "шоколадной" ванны

Определена судьба чиновницы из Ульяновска, выложившей фото из "шоколадной" ванны

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не уволит своего советника Светлану Опенышеву за селфи в "шоколадной" ванне. Об этом накануне заявил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

//Политика

Оставшаяся без работы экс-депутат Савченко стала телеведущей

Оставшаяся без работы экс-депутат Савченко стала телеведущей

Скандальной известная как на Украине, так и в России Надежда Савченко стала ведущей украинского телеканала ZIK. Она обещает раскрыть подковерные игры и тайны Верховной Рады.

//Культура

Скончался актер театра и кино Сергей Афанасьев

Скончался актер театра и кино Сергей Афанасьев

Скончался известный актер театра и кино Сергей Афанасьев. Ему было 55 лет. Как сообщается сегодня на сайте Союза кинематографистов России, артист умер после продолжительной болезни.

//Общество

Лукашенко предложил провести в Белоруссии кубок УЕФА

Лукашенко предложил провести в Белоруссии кубок УЕФА

Президент Белоруссии встретился с главой УЕФА Александером Чефериным. В ходе встречи Лукашенко похвастался своей любовью к футболу и предложил провести суперкубок в Минске. Об этом сообщают белорусские СМИ.

//Политика

Путин повысил зарплаты чиновникам и дипломатам

Путин повысил зарплаты чиновникам и дипломатам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября окладов дипработников, гражданских госслужащих, работников юстиции. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

//Общество

Фильмы ужасов являются одним из самых популярных жанров кино. А кто не любит пощекотать свои нервишки?

Фильмы ужасов являются одним из самых популярных жанров кино. А кто не любит пощекотать свои нервишки?

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать у нас истерический смех или даже панику и слезы, поэтому не советуем злоупотреблять впечатлительным зрителям.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским
2

"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
3

Зубные имплантаты несут опасность для здоровья
4

Озвучен прогноз о массовом уничтожении ополченцев после возвращения Донбасса на Украину
5

Ученые рассказали, влияют ли перепады погоды на здоровье людей

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры