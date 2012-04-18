Ещё в тени лежит снег, а на солнышке в огороде, уже вьётся парок над грядками. Сладко пахнет проснувшаяся земля, и руки сами тянутся к пакетику с семенами – минута, и сезон открыт!

Первым делом предлагаем посадить редис. Эта холодостойкая культура, посеянная рано–рано весной, прекрасно растёт и даёт отличный урожай.

Итак, приступим. Редис выносит из почвы не очень много питательных веществ, потребляет в основном азот. Давайте для получения самой ранней витаминной продукции, свободной от нитратов, обойдёмся без минеральных удобрений. Полезных веществ, находящихся в накопленной за зиму золе, должно хватить для первого урожая. Наиболее прогретую грядочку посыпьте золой и перекопайте на штык лопаты. Слегка уплотните грунт, полейте. Сформируйте бороздки глубиной 1–1,5 см, почву в них уплотните. Лучше всего нарезать канавки поперёк грядки и сделать это ребром доски, одновременно почва уплотняется. Бороздки хорошо промочите.

Семена раскладывайте вручную, поштучно, аккуратно, редко, через 2–3 см. Расстояние между бороздками также должно быть достаточно большим – не менее 15 см. Это важно, только тогда редиска вырастет быстро, будет крупная, нежная и сочная. Самая большая ошибка дачников, у которых не удаётся редис, – плотная посадка и отсутствие прореживания всходов. Загущенность посевов приводит к нехватке света и площади питания, как следствие – вытягиванию ростков. В результате вместо сочного корнеплода вырастает волокнистый жёсткий волосатый «хвост». А мы всё ждём и ждём сочного кругленького плода и ругаем продавца и магазин, в котором нам продали некачественные семена. Не сажайте редис в затенённом месте. Только на солнце вырастает хороший урожай.

Обязательно регулярно поливайте. Пересыхания почвы редиска не принимает – плод сразу деревянеет. Укрывать посевы не требуется. При соблюдении этих несложных условий редис вырастет быстро и дружно. Основной вредитель редиса – крестоцветная блошка – ещё только проснулась и пока не готова к активной трапезе. Поэтому красивые неповреждённые плоды гарантиро­ваны.

Одновременно с редисом рекомендуем посеять укроп и листовой салат. И через 20 дней после всходов смело можете приготовить салат из редиски нового урожая и первой зелени. Успехов!