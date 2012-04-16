Только бы не заболеть!

Трудно ли вырастить урожай? А вы спросите об этом у огородников, которые отдыхают от своих «шестисоточных» работ развечто зимой. Заодно поинтересуйтесь, какие садово-огородные разочарования кажутся самыми обидными. Большинствоответит не задумываясь: когда болезни одним махом уничтожают то, что приходилось возводить месяцами! И каквозводить!

К олдуя над крошечными ростками, выхаживая попавшую под заморозки хрупкую рассаду или отливая ее в навалившийсязной, огородники молятся об одном: «Только бы не заболела!» А она болеет! Падает как подкошенная от черной ножки.Желтеет при корневых гнилях. Страдает от опухолей, вянет, мокнет или высыхает. И покрывается черными фитофторозными пятнами.

Но если с грибными заболеваниями еще как-то можно справляться, то вирусные не оставляют даже надежды. Растворяяпрочные стенки клеток, инфекция проникают туда, куда доступа посторонним быть не должно! И живет, и паразитирует,питаясь тем, что произведет хозяин. И, главное, чувствует себя в полной безопасности: попробуй уничтожить, неповредив саму клетку!

Как справиться с болезнями? Лет тридцать назад огородники знали это: вооружались опрыскивателями и устраивали научастке маленькую «хиросиму». Сейчас ядохимикатами стараются пользоваться как можно реже. Потому что поняли, чтояд – он и есть яд. Ему все равно, кого травить: цветоеда, спору болезнетворного гриба или ребенка, съевшегоотравленную ягоду.

Причем толку от этого смертоубийства чуть: непосредственный объект травли, как и положено изгою, проявляетприспособленческие чудеса и быстро привыкает к не совсем приятным условиям жизни, мутирует и даже начинаетполучать удовольствие!

Умные переходят на биологические средства защиты, вреда от которых намного меньше, а польза почти та же. А самыеумные пытаются смотреть на проблему совсем с другой стороны: зачем вести неравную войну с плодовитым ивоинственным полчищем? Гораздо надежнее сделать ставку на иммунную силу самого растения! Жаль только, чтовыработанный в растениях иммунитет лишь на несколько лет: появятся новые расы паразитов.

А что, если подтолкнуть растение к приобретению неспецифического, естественного иммунитета – при помощи тех жерегуляторов роста?! Тогда они смогут вовремя мобилизовать свои внутренние силы, и, кто знает, даже проигнорироватьпопытки врагов развязать войну. Если же «кровопролития» не избежать, потери останутся минимальными: сильноерастение сможет дать подобающий отпор!

А поможет в этом препарат «­ОБЕРЕГЪ» (фирма «ОРТОН»). Честное слово, достоинств у него масса! Во-первых,многофункциональность: активизирует защитные силы организма, повышает иммунную устойчивость к болезням.Огромный, просто неоценимый по своей значимости плюс – способность вкусившего «ОБЕРЕГЪ» растения сопротивлятьсяне только грибным, но и бактериальным заболеваниям.

Природа, создавая растительный мир, не рассчитывала на помощь человека с опрыскивателем, поэтому снабдила егопредставителей собственным механизмом защиты не только от болезней, но и вредителей! Но воспользоваться им подсилу лишь крепкому и сильному растению (другие природе не нужны). Сделать растение сильным и крепким – вотзадача, с которой «ОБЕРЕГЪ» справляется легко!

Прекрасный «побочный» эффект от применения препарата: выносливые растения хорошо переносят и похолодания, изасуху, и обложные дожди, и даже резкие перепады температур, а еще «отодвигает» заболевание растений на две – тринедели. Как и физкультурникам, «не страшны им ни холод, ни жара!» Есть еще один плюс – экологическая безопасностьпрепарата, который производится из веществ природного происхождения. Эффект от применения сохраняется месяц.

Вывод один: «ОБЕРЕГЪ» – это высокоэффективное средство для получения ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА!