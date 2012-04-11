Не обижайтесь на красавицу

Как выбрать бегонию? Клубни, которые продаются, все помятые, в каких-то волосах, страшные такие… Неужели они прорастут? Какой сорт интереснее?

Кристина Виноградова, Пенза

Огромный, просто невероятно разнообразный ассортимент клубневой бегонии предлагают нам цветоводы! И низкорослая, и пышно-кустовая, и ампельная. А какое обилие расцветок и размеров цветка. Море оттенков, встречаются многоцветные (в 4 цвета!). Выведены махровые сорта – не отличить от розы, гофрированные и даже с бахромой. Есть из чего выбрать.

Цветёт бегония очень обильно всё лето, красота на клумбах необыкновенная, но один недостаток всё же имеется – не зимует у нас это растение. Но за неземные формы можно простить красавице этот недостаток. Однако в комнатной культуре бегония будет прекрасно цвести, особенно при подсвечивании в тёмное зимнее время. Но все растения перенести на зиму в помещение крайне сложно, поэтому приходится выкапывать клубеньки и хранить (как картофель) до весны.

Именно такие клубни предлагают нам в магазине. Выбирайте среднего размера. Наилучший диаметр – 4–5 см. Клубенёк может быть слегка «помятым», форма не обязательно идеально ровная. Но клубень должен быть упругим, без усохших «пылящих» участков (высохшая гниль). А «волос» на нем не пугайтесь – это высохшие прошлогодние корни. В центре клубня обязательно должны проглядываться почки. Оптимальная высота проростков – 0,5–2,0 см. Если ростки длинные (5–10 см) – плохо, однако их можно оборвать и укоренить в горшочках. К концу лета каждый росток сформирует клубенёк, и бегония зацветёт. Если почек на клубне нет совсем, то они могут и не появиться, лучше не покупайте такие экземпляры.

Крупные клубни можно разрезать острым ножом пополам или на несколько частей. Но в каждой части должно быть не менее 1–2 ростков. Обязательно протравите луковицы фунгицидом и хорошо бы обработать стимуляторами роста. Поместите клубни в ёмкость с влажным субстратом (мох, торф, опилки), утопите до середины и припудрите субстратом. Накройте п/э пакетом и поставьте на свет. Через 3–4 недели клубни с подросшими ростками уже можно пересаживать на постоянное место. Не заглубляйте. Помните, бегония боится заморозков, поэтому высаживайте её в сад в начале июня или укрывайте. Удачи.