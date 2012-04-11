Процесс пошел
До массовой посадки стратегического овоща – картофеля остался всего месяц
№ 14(306) от 12.04.2012 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]
Мы каждый год сажаем на даче картофель. Пробуем разные сорта. Клубни до посадки храним в гараже. Но там условия не совсем подходящие, картофель в марте начинает прорастать. Посоветуйте, что делать с длинными белыми ростками – оборвать или оставить и сажать с ними? И как же в таком случае проращивать картофель до посадки?
С уважением, ваши читатели, Мурыгины, Тульская область
Самая востребованная весенняя тема у садоводов-огородников – про картошку. Оно и понятно, этот любимый овощ знаком и дорог каждому, без исключения, россиянину. Подготовка к ритуальному ежегодному священнодействию посадки картофеля постепенно начинается (каникулы майские уже организованы!). Давайте и мы с вами поговорим о некоторых сегодняшних секретах будущего хорошего урожая.
Уже пора начинать проращивать клубни картофеля для посадки. Конечно же, можно обойтись и без этого процесса на полях в гектар и более. Но мы с вами свой урожай сотворяем не количеством а качеством. И можем себе позволить максимально подготовить посадочный материал. Оптимальное время проращивания клубней картофеля в светлом тёплом помещении –
3–4 недели до посадки. Учитывая ежегодные сроки посадки картофеля на своём участке, можете рассчитать нужное время начала.
Итак, если сегодня поместим клубни в тепло (температура выше 12 градусов) и на свет, а лучше на солнце, получим через месяц крепенькие качественные росточки. Советуем сделать это всем садоводам. Предварительно обязательно окуните клубни в раствор фунгицида. Обсушите и разложите в один слой на бумаге. Если воздух сухой, ежедневно опрыскивайте обычной водой из пульверизатора. От слишком яркого солнца прикройте нетканым белым материалом.
До посадки в грунт клубень должен сформировать кругленькие росточки не выше 1 см. Если ростки будут длиннее, то сажайте очень аккуратно.
Если в вашем регионе ещё рано готовиться к посадке, а «процесс пошёл», то замедлить прорастание клубней очень легко. Вынесите его из тёмного холодного хранилища и разложите на свету (но не на солнце) в холодном помещении. Картофель начнёт зеленеть, пойдёт процесс яровизации, рост ростков прекращается. Такая начальная предпосевная подготовка будет полезна всему посадочному материалу картофеля.
«Дети» подземелья…
Куда же девать длинные этиолированные (лишённые хлорофилла) ростки картофеля? Без света в подземелье хранилища ростки иногда достигают 20 и более сантиметров. Оборвать, а потом выбросить жалко, тем более что клубень затратил много сил на выгонку проростков. В условиях небольших дачных участков и при наличии сильно проросшего сортового посадочного материала целесообразно длинные ростки укоренить. Этот способ вполне можно назвать черенкованием картофеля.
Аккуратно оборвите (выломайте) этиолированные ростки, сохраняя, насколько сможете, хилые корешки. Обязательно обработайте нижний конец черенка стимулятором корнеобразования. После этого посадите в небольшие, но глубокие ёмкости с питательным субстратом, заглубляя на половину или более. Первые 7–10 дней черенки не проявляют никакой активности, но потом постепенно начинают зеленеть. Затем, после начала фотосинтеза, растения набирают силу, на стебельках проявляются листья, которые активно увеличиваются. В это же время формируется хорошая корневая система.
В открытый грунт саженцы высаживайте после угрозы заморозков – в начале июня. Аккуратно, минимально травмируя корневой ком, вынимайте из горшочка и сажайте в лунку, заглубляя на 1/3. Чтобы не ошибиться во времени, сажайте черенки одновременно с высадкой рассады огурцов в открытый грунт.
К концу лета в положенные сроки вы соберёте отличный урожай, иногда он бывает даже лучше обычного. Клубни, с которых вы оборвали проростки, дадут новые ростки и нормальный урожай.
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