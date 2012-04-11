Процесс пошел

Мы каждый год сажаем на даче картофель. Пробуем разные сорта. Клубни до посадки храним в гараже. Но там условия не совсем подходящие, картофель в марте начинает прорастать. Посоветуйте, что делать с длинными белыми ростками – оборвать или оставить и сажать с ними? И как же в таком случае проращивать картофель до посадки?

С уважением, ваши читатели, Мурыгины, Тульская область

Самая востребованная весенняя тема у садоводов-огородников – про картошку. Оно и понятно, этот любимый овощ знаком и дорог каждому, без исключения, россиянину. Подготовка к ритуальному ежегодному священнодействию посадки картофеля постепенно начинается (каникулы майские уже организованы!). Давайте и мы с вами поговорим о некоторых сегодняшних секретах будущего хорошего урожая.

Уже пора начинать проращивать клубни картофеля для посадки. Конечно же, можно обойтись и без этого процесса на полях в гектар и более. Но мы с вами свой урожай сотворяем не количеством а качеством. И можем себе позволить максимально подготовить посадочный материал. Оптимальное время проращивания клубней картофеля в светлом тёплом помещении –

3–4 недели до посадки. Учитывая ежегодные сроки посадки картофеля на своём участке, можете рассчитать нужное время начала.

Итак, если сегодня поместим клубни в тепло (температура выше 12 градусов) и на свет, а лучше на солнце, получим через месяц крепенькие качественные росточки. Советуем сделать это всем садоводам. Предварительно обязательно окуните клубни в раствор фунгицида. Обсушите и разложите в один слой на бумаге. Если воздух сухой, ежедневно опрыскивайте обычной водой из пульверизатора. От слишком яркого солнца прикройте нетканым белым материалом.

До посадки в грунт клубень должен сформировать кругленькие росточки не выше 1 см. Если ростки будут длиннее, то сажайте очень аккуратно.

Если в вашем регионе ещё рано готовиться к посадке, а «процесс пошёл», то замедлить прорастание клубней очень легко. Вынесите его из тёмного холодного хранилища и разложите на свету (но не на солнце) в холодном помещении. Картофель начнёт зеленеть, пойдёт процесс яровизации, рост ростков прекращается. Такая начальная предпосевная подготовка будет полезна всему посадочному материалу картофеля.