Проверено, подстилка работает

Мы постоянно живём в загородном доме, участок земли совсем небольшой. Поэтому поставить полноценную теплицу негде. А ранних свежих собственных огурчиков очень хочется. И мы с мужем придумали выращивать огурцы в больших пластиковых горшках на биотопливе. Для этих целей используем куриный помёт, которого от трёх кур и одного петуха набирается за зиму предостаточно (и на весь огород хватает). Мы стелим курам сено и получающуюся подстилку компостируем. Эту полуперепревшую биомассу 10 см слоем укладываем на дно посадочных ёмкостей. Сверху насыпаем огородную почву.

Вот так, проверили на собственном опыте, куриная подстилка отлично греет ранние огурцы (кстати, козья тоже хорошо работает). Самый первый огурчик в прошлом году собрали 12 мая. Желаем читателям «АН» успешно воспользоваться нашим способом.

Всего доброго, Агафоновы, Нижний Новгород

На рассаду сеем партенокарпические огурцы в конце марта или начале апреля. Рассаду с 2–3 настоящими листочками пересаживаем на постоянное место в горшки и ставим ёмкости на южную веранду. Огурцы растут прекрасно. Для подсветки рядом ставим щиты, обклеенные фольгой. Редко когда приходится на ночь включать обогреватель, обычно ночные температуры на веранде удовлетворительные.