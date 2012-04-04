Сокровище в полосочку

В середине марта на выставке купила картонную коробочку с корешком очень красивого флокса – в полосочку. Развернула, а там уже выросли чахленькие беленькие росточки. Я расстроилась, флокс, наверное, очень капризный и погибнет? Посоветуйте, как не погубить такое «сокровище»?

Ольга Чадова, Ленинградская область

Сейчас, ранней весной, можно приобрести много разных новинок, которые будет не просто отыскать в середине сезона. Об этом мы уже напоминали читателям. Но количество садовых выставок всё растёт, а ассортимент новинок ширится и крепчает. Фанатов флоксов ждёт особое удовольствие. Появились интересные культивары в самые разные полосочки. Все эти растения зарубежной селекции, и они более нежные, чем наши российские аборигены. Но флоксы, где бы они ни родились, относятся к зимостойким и неприхотливым растениям. Поэтому не волнуйтесь, новинки благополучно приживутся на вашей клумбе. Просто постарайтесь уделить им побольше внимания в первый год жизни. Укройте их в первую зиму на всякий случай.

Но сначала постараемся помочь «чахленьким и беленьким». Появление росточков говорит нам о том, что растение проснулось и его пора сажать в почву. Хранить и дальше в упаковке – значит погубить. Флоксы не требуют особого комфорта. Используйте небольшой горшок, наполните любым грунтом для рассады и посадите корешок, слегка заглубив. Накройте п/э пакетом или пластиковым колпаком (создайте мини-парничок) и поставьте в светлое холодное помещение, но не на солнце. Застеклённый балкон, веранда, теплица вполне сгодятся для этого. Оптимальная температура не должна превышать 5–10 градусов тепла. Это – непременное условие для начала роста флоксов как в природе, так и в помещении. Только тогда они будут нормально развиваться и хорошо цвести.

Через 5–7 дней этиолированные (развивающиеся без света и лишённые хлорофилла) побеги позеленеют, и кустик начнёт расти и крепнуть. Поливайте редко, по мере высыхания кома. Лучше недополить, чем переборщить с влагой. Через 2–3 недели можно слегка, на 2–3 см, окучить почвой подросшие побеги. Они дадут придаточные корни, и рост растения усилится. В грунт на постоянное местожительство пересадите в конце апреля или начале мая. А в положенные сроки наслаждайтесь цветением своего полосатого «сокровища».