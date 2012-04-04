Тёплая прививка

М ногие опытные садоводы советуют прививать плодовые растения как можно позже, главное, чтобы привой был в спящем состоянии. И они правы, в этот период дерево уже проснулось, сокодвижение началось, погода тёплая, и прививки хорошо приживутся. Но в это же время и других работ в саду немерено, не знаешь, за что браться в первую очередь. Поэтому хочу рассказать читателям «АН» о своём способе ранних прививок плодовых и декоративных растений.

Я начинаю прививать в конце марта, ориентируюсь по погоде. Деревья обычно находятся в состоянии покоя, в эту пору повсеместно проводят обрезку. Привой можно получить любой, и в избытке, почки ещё спят. Прививать можно разными способами, воспользуйтесь тем, который у вас получается лучше всего.

Обмотайте место соединения прививочной лентой и затем обязательно утеплите прививку. Это главное услов