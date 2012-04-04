Кочерыжка вам поможет

У нас участок совсем небольшой, выращиваем овощи – всего по чуть-чуть. Только капусту не сажали, но хотим попробовать. Посоветуйте, какая капуста самая лучшая?

Спасибо, семья Котовых, Нижегородская область

Капуста – традиционный российский овощ, блюда из него в национальной кухне занимают второе место после непревзойдённой картошки. Садоводы-огородники с удовольствием выращивают все виды капусты. И каждый вид и сорт – по-своему замечательный. Мы на СВОЕЙ ЗЕМЛЕ неоднократно рассказывали о разных капустках. Давайте сегодня поговорим о кольраби. Для маленького огорода – самое то. Тем более что сейчас наступило время посева семян на рассаду.

Мы ценим капусту за вкусные полезные листья, которые хороши и в свежем виде, и в варёном, и в тушёном, и в жареном. А ещё очень любим погрызть сочную кочерыжку. Для таких любителей давно культивируется кольраби – капуста, у которой в пищу используют только мясистый стебель-кочерыжку. Немногочисленные листья пищевой пользы не представляют.

Кольраби переводится как капуста-репа. Действительно, съедобный стебель, или стеблеплод, похож на большую репку. Форма бывает разная – шаровидная, вытянуто-яйцевидная, приплюснуто-реповидная. И самой разной окраски: белой, жёлтой, светло-зелёной, тёмно-зелёной, сиреневой, фиолетовой. Мякоть внутри всегда белая.

Эта гигантская кочерыжка намного вкуснее и сочнее своей белокочанной «подруги». А какая она полезная! В ней в два раза больше углеводов, калия и витамина С. Только в кольраби содержится пантотеновая кислота (витамин В 3 ), недостаток которой приводит к сухости кожи, перхоти, преждевременному старению кожи и прочим проблемам. При этом её клетчатка достаточно нежная и легко усваивается. Проблемы не нужны? Ешьте кольраби!

Выращивать её просто. Как все капусты, она любит лёгкие удобренные суглинки. На бедной почве обязательно добавьте по ведру перегноя на квадратный метр. Холодостойкое растение, заморозки до -5 градусов её не пугают. Невысокие температуры в начале вегетации только на пользу. Лучше всего кольраби выращивать в три срока с интервалом в месяц. Любит среднюю влажность почвы без замокания. Обязательны подкормки фосфором и калием. Лучше всего удаётся в жаркое лето (при поливах). Важно – ни в коем случае не окучивайте корнеплод! И ещё регулярно поливайте и удобряйте, иначе резкая смена условий роста приводит к одеревенению и волокнистости мякоти.

Кольраби поздних сортов прекрасно лежит до нового урожая, сохраняя все витамины. Я делаю так: протираю её на тёрке, добавляю измельчённой моркови и заправляю нежирной сметаной, – и чудесный ежедневный витаминный диетический салат для всей семьи готов. Приятного аппетита!

Посевной аргумент В средней полосе любую капусту лучше всего выращивать через рассаду. Время для её посева уже наступило. Посейте семена кольраби в плоский ящичек по схеме 5х1,5 см, заглубляя семена на 1,5 см, поставьте ёмкость в тёплое место – так семена быстрее и дружнее взойдут. Но можно посеять в грунт в теплице, если у вас тёплая грядка. Когда семена взойдут, перенесите ящик в прохладное место (застеклённый балкон, например). Оптимальные условия для начального роста – +6–8 градусов и свет. Как только семядоли окрепнут, оставьте самые крупные сеянцы, остальные прищипните. Поливайте, но переливы в этот период недопустимы. Когда появятся 3–4 настоящих листа (примерно через месяц), высаживайте в грунт на постоянное место. Первый урожай (ранние сорта) соберёте уже через 60–65 дней после посева. Среднеспелые сорта готовы через 90 дней, поздние – через 110–120 дней.

Селекционный аргумент

Проверенные ранние сорта: Дворана – вес плода до 1,5 кг, окраска кожицы светло-зелёная. Квикстар – 150–180 г, окраска светло-зелёная. Новый сорт Колибри F1 – 100 г, свекольная окраска.

Среднеспелые сорта: Венская синяя – до 300 г, светло-фиолетовая. Аннета – 220 г, зелёная. Гигант F1 – до 2 кг, светло-зелёная. Моравия – 500–700 г, белая.

Поздние сорта: Виолетта – 800–900 г, тёмно-фиолетовая. Коссар F1 – 400–700 г, жёлтая.