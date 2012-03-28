Объявляется всеобщая мобилизация!

Вы не задумывались, почему во время эпидемии одни подхватывает инфекцию сразу, а другим хоть бы хны! И не берегутся особо, лицо за марлевую повязку не прячут – и все равно не болеют!

Вот так и растения! Вроде живут на одной грядке, уход одинаковый, а сопротивляются болезням строго индивидуально. А все потому, что разный у них иммунитет. И еще замечено: меньше болеют растения крепкие, сильные, «с румянцем во всю щеку»! Их даже вредители стороной обходят: не по вкусу («не по зубам»!) им плотные листочки и стебелечки, да еще покрытые волосками.

Кстати, волоски эти – что кольчуга для воина: и от инфекции спасут, и от жадных «зубов» защитят. Но чуть ослабнет растение, волоски в первую очередь и осыплются. Стоит такой голенький да слабенький – ешьте меня!

Вот почему первейшая задача огородника – вырастить не просто растения, а растения сильные, закаленные, у которых иммунитета полные листочки. Добиться такого результата непросто. Но возможно! И начинать эту воспитательную работу надо как можно раньше, а еще лучше – с пеленок.

Итак, начнем с семян. Оболочки-колыбельки со спящими в них «малютками» не такие и умилительные: до 50% всех инфекций передается именно с семенами. Но, конечно, далеко не все болезни получат путевку в жизнь, многое будет зависеть и от счастливого (или несчастливого?!) случая, и от особенностей самого патогена. Не последнюю роль играет и восприимчивость растения.

Если условия складываются в пользу агрессора, болезнь развивается. Растение при этом, естественно, сопротивляется, причем степень сопротивления зависит от того, как быстро его организм распознает чужака и объявит всеобщую мобилизацию. Роль разведчиков играют специальные сигнальные молекулы – элиситоры. Именно они должны распознать врага, который опознанным быть не хочет категорически!

Вот тут огородник и должен проявить свою первую трогательную заботу: обработать семена препаратом «ПРОРОСТОК». Этим он заранее спровоцирует такой важный сигнал тревоги – предупрежден, значит вооружен. А дальше все пойдет по привычному сценарию – и враг, конечно, будет разбит. Просто и остроумно!

Этим препаратом (производитель – фирма «ОРТОН») обрабатывают не только семена, но и другой любой посадочный материал: клубни, луковицы, клубнелуковицы и т.д. Результат впечатляет: улучшается всхожесть, повышается энергия прорастания, ускоряется ростовая активность, улучшается формирование корней. И, главное, активизируются защитные силы растения: от грибных и бактериальных болезней, вредителей и даже стрессов в виде жары, засухи, похолоданий, дождей, резких перепадов температур и т. д.

Позднее эстафету заботы должен принять регулятор роста «ОБЕРЕГЪ». Судите сами: если растения в период бутонизации обработать таким раствором, они гораздо меньше (в 2-4 раза!) будут болеть фитофторозом, фузариозом, паршой, бактериозом и т. д. Значительно повысится и урожайность – до 15‑20%.

Оба препарата – «ПРОРОСТОК» и «­ОБЕРЕГ» – экологически безопасные, получены из натурального сырья. Разработаны на основе полиненасыщенных кислот, действующих в чрезвычайно малых концентрациях (всего сотые доли миллиграмма).

И кто бы мог подумать, что от такой малости зависит весь наш будущий урожай?! И еще от милости – нашей с вами. И предусмотрительности.