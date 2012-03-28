Длинные белые и толстые…

Как вырастить хороший урожай порея? Очень хочу выращивать самостоятельно этот полезный овощ. Несколько лет пробую, сею в разные сроки, а толку мало.

Заранее спасибо, Вера Сергеевна, Тверь

Лук-порей – самый популярный лук в европейских странах. В среднем на одного француза приходится 6–8 кг, а на одного немца или бельгийца – 11 кг этого овоща в год. У наших огородников порей не особо популярен, и такая арифметика потребления полезнейшего продукта отечественному дачнику и не снилась. А жаль…

«Нога» порея, а именно эта часть растения употребляется в пищу, намного полезнее лука репчатого. Порей не такой острый, богат калием, а витамина С в нём столько же, сколько и в зелёном луке. Поэтому порей прекрасно подходит для диетического питания.

Так в чём же проблема? Ответ прост – климат и почвенные условия средней полосы России отличаются от тёплой Европы. Вырастить на наших огородах хороший урожай лука-порея можно, но этот процесс будет несколько сложнее. Самое простое из этого сложного – вырастить порей через рассаду. Этим мы продлеваем тёплый отрезок вегетационного периода. Порею для быстрого роста требуется оптимальная температура 20–25 градусов днём и около 15 градусов ночью. Посеяв семена сразу в почву (весенняя температура не выше 12 градусов), мы дождёмся ослабленных всходов только через 22–25 дней. А в тепле при температуре плюс 25 градусов дружные всходы появятся через неделю. Таким образом, мы сэкономим минимум две недели, и всхожесть будет значительно выше.

Сегодня в продаже появилось много сортов порея разного срока созревания – от всходов до сбора урожая проходит 130–200 дней. И желательно, чтобы весь этот период был с комфортной тёплой температурой и без заморозков. Вот и получается, что рассадный способ – самый оптимальный вариант для наших условий.

Лучше всего посеять порей в плоский стандартный пластиковый ящик (40х60 см). Используйте торфяной субстрат, добавив в него комплексное минеральное удобрение. Сделайте бороздки с интервалом 3 см и глубиной 1,5–2,0 см. И аккуратно разложите семена примерно через 1 см. Уход за рассадой несложный, главное – свет и регулярный полив. Растений с одного ящичка одной семье хватит на всё лето, останется на зиму, и с соседями можно будет поделиться.

В грунт высаживайте после прогрева почвы выше 18–20 градусов. В средней полосе лучше всего высаживать рассаду порея в конце мая. Рассаде разных сортов от момента всходов до высадки в грунт требуется от 30 до 50 дней. Поэтому несложно рассчитать оптимальные сроки посева приобретённых семян на рассаду. Почву подготовьте рыхлую, питательную, с кислотностью, близкой к нейтральной. Добавьте обязательно полное минеральное удобрение (10–15 г на кв. м). Сажайте рассаду в бороздки (10–12 см глубиной), нарезанные через 40 см. Интервал между растениями в борозде не менее 5 см. Окучивайте несколько раз за сезон, тогда отбелённая «нога» будет длиннее. Регулярно поливайте и 2–3 раза подкормите, и тогда «нога» будет толще.

Убирать урожай для длительного хранения нужно до заморозков или следить и укрывать от холодов. А для свежего употребления можно оставить в огороде и подольше, лук выдерживает морозцы до минус 3 градусов.

Я каждый год выращиваю хороший порей через рассаду, чего и вам желаю.