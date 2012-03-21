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Среди берёз и клёнов…

№ 11(303) от 22.03.2012 [«Аргументы Недели », подготовила Мария ДУТОВА ]

Среди берёз и клёнов…

Сбылась наша многолетняя мечта – теперь мы дачники-«помещики». Участок у нас большой, 30 соток, но на нём нет ни одного деревца, только трава и цветы луговые растут. Одновременно со строительством дома в этом году решили посадить собственный лесок из ёлок, берёзок, клёнов, дубов и других аборигенов средней полосы. Пусть растут побыстрее. Посоветуйте, с чего и когда надо начинать посадки? Как правильно выкапывать и переносить на участок лесные растения?

Спасибо, ваши читатели Дмитриевы, Владимирская область

Дорогие садоводы, господа «помещики»! Сразу хотим вас предо­стеречь: не следует выкапывать вокруг своих угодий дикорастущие деревья, кустарники, травянистые растения и переносить их на свою землю. Ни в одной цивилизованной стране неприемлем такой способ озеленения собственных территорий. Давайте и мы будем стараться не губить природу. Тем более что положительный результат от такой пересадки редко превышает 20%.

Но собственную рощу посадить очень хочется. И в нашей богатой лесами стране, конечно же, несложно приобрести кондиционный и недорогой посадочный материал. Качественные «дикие» деревья с комом земли сегодня можно купить в различных лесных питомниках. По вашему заказу на лесных делянках грамотно выкопают и упакуют деревья.

Когда же нужно начинать сажать? Чем раньше, тем лучше. Несколько номеров назад («АН» №7(299), 22 февраля 2012 года) мы подробно рассказывали о зимних посадках крупномерных растений. Пока не началось сокодвижение растений и не оттаяла почва, ещё не поздно воспользоваться этим способом. С посадками всех древесных растений с открытыми корнями нужно уложиться до распускания почек. Не сажайте комовые деревья с распустившимися листьями! Они – потенциальные покойники. Особенно внимательно отнеситесь к хвойным деревьям. Ни в коем случае не приобретайте взрослые деревья с оголёнными (без земли) корнями. В 99,9% они не приживутся.

Как только распустятся листья, переключите внимание на растения с ЗКС (в контейнерах). Их можно пересаживать в течение всего сезона, но лучше успеть до середины июня.

Какого оптимального размера деревья лучше всего использовать для создания собственного леса? Лучше всего приживаются и при этом дают ощущение леса молодые деревья высотой 1,0–1,5 метра. Создайте из них основной ассортимент (50%). Добавьте к ним несколько более крупных (10%), а остальные 40% планируемых вами быстрорастущих деревьев и кустарников дополните молодыми, пока ещё невысокими экземплярами. Этот приём значительно удешевит весь процесс. А главное, посадив разновозрастные и разновысокие растения, вы создадите более естественную композицию, почти как в настоящем лесу. Успехов!

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