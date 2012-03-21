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Пора в малинник

№ 11(303) от 22.03.2012 [«Аргументы Недели », подготовила Мария ДУТОВА ]

Пора в малинник

Не мог удержаться и приобрёл на садовой ярмарке три саженца малины ядовито-оранжевого, белого и сине-фиолетового цвета импортной селекции. Уж очень крупные плоды на картинке. Будет ли эта малина у нас расти? Может, такой цвет получается в результате трансгенных мутаций? Как сохранить саженцы до посадки в грунт?

С уважением, Пономарёв Николай Петрович,

Смоленская область

Совсем немного осталось подождать, и почва на наших дачах оттает, «отойдёт», как говорят садоводы. И можно будет копать, сажать, экспериментировать, радоваться и мечтать об урожаях. Попить чайку с виртуальным малиновым вареньем будущего урожая вполне можно и сегодня. Особенно если вы уже понакупили разного садового «добра», которое не только радует, но и требует заботы.

В конце марта садоводы легко находят дело на своих усадьбах. Снег уже сильно осел, птицы вовсю хозяйничают, солнышко пригревает совсем по-летнему. Самое время поговорить о… малине. Зайдите в малинник. Пригнутые к земле кусты пора поднимать и привязывать к опорам. Пусть растения начинают дышать и просыпаться. Освободите от снежного плена все кустарники. Через месяц, а, смотря по погоде, и раньше, повсеместно начнут распускаться почки.

Правильно поступают садоводы, которые ежегодно приобретают что-нибудь новенькое. Сегодняшние сорта малины зарубежной селекции вполне заслуживают нашего внимания. Выведено огромное количество сортов с плодами разного цвета – белого, лимонного, жёлтого, оранжевого, красного, малинового, бордового, ежевично-фиолетового. Они неплохо адаптируются к условиям нашей средней полосы, зимуют, обильно плодоносят. Не волнуйтесь, господа, эти сорта не несут в себе каких-либо последствий трансгенных мутаций, ешьте малинку себе на здоровье! Перед покупкой внимательно осмотрите саженец малины. Почки должны спать, а стволик побега иметь сочную (не сухую) древесину. Такой саженец, завёрнутый в бумагу, прекрасно переживёт месяц в холодильнике до высадки его в оттаявший грунт. Если почки уже проснулись, то посадите купленные саженцы в горшок с почвой. Можно все кустики собрать в «пучок» и прикопать в одну ёмкость. Обязательно поставьте на светлое место, желательно в прохладное помещение. Вполне подойдёт застеклённый балкон (без минусовых температур по ночам).

Мы недавно приобрели семена комнатной клубники для круглогодичного выращивания. Когда её надо сажать? Слышали, что малину тоже можно посеять и выращивать в помещении. Ответьте, пожалуйста. Спасибо вам за то, что вы есть и нашу жизнь делаете очень светлой. Без газеты «АН» мы словно кроты копаемся в тёмной ночи.

До свидания, семья Калинкиных, Краснодар

Спасибо читателям за тёплое письмо. Постараемся им помочь. Для выращивания в помещении пригоден достаточно большой ассортимент овощей: огурцы, томаты, укроп, кориандр, руккола, кресс-салат, луки. Удаётся земляника, сеять которую уже пора. Но для нормального роста всех растений и, главное, получения урожая требуются достаточное количество света, регулярный полив, подкормки, свежий воздух, питательный грунт. Например, для одного куста клубники или огурца необходим плодородный грунт объёмом не менее ведра. Лучше всего устраивать городской огород на лоджии или балконе.

Если вам хочется вырастить ягоды клубники уже в этом сезоне, то лучше приобретите 2–3 кустика рассадой. Малина семенами не размножается, этот способ используется только в селекционной работе. Куст малины можно выкопать, посадить в 20–30-литровую ёмкость и поставить на балкон. А осенью вернуть в сад. Только таким образом можно полюбоваться на «малинник» в городе. Удачи!

 Селекционный аргумент

Предлагаем нашим читателям несколько новых сортов малины с необычной окраской плодов. Эти сорта зарубежной селекции испытаны на собственном огороде.

Итак, сорт Golden Queen. Плоды круглые среднего размера ярко-оранжевого цвета, легко отделяются от плодоножки, но не осыпаются. Урожайность высокая – 4–5 кг с куста. Созревают в июле-августе. Очень ароматные, хороши для десертов и мороженого.

Glen Coe – чудесный безшипный сорт, быстро разрастается, очень выносливый. Урожайный, устойчивый к болезням. Ягоды тёмно-малиново-фиолетового цвета, очень сладкие и ароматные. Плодоносит с конца июня.

Традиционно ярко-красно-малинового цвета плоды у сорта Himbo-Top. Ягоды плотные, очень крупные, массой до 8 граммов. Не темнеют при созревании, очень ароматные. Высокоурожайный и выносливый сорт.

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