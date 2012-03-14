«ТОМАТОН» в вопросах и ответах

На российском рынке появился новый стимулятор плодообразования «ТОМАТОН». Миллионы огородников по достоинству оценили его преимущества: в самых экстремальных условиях (жара, засуха, похолодания) формировался полноценный урожай. Не удивительно, что появилось много вопросов. Специалисты компании «ОРТОН», разработавшей столь ценный препарат, постарались подробно ответить на них.

- Что за препарат – «ТОМАТОН»?

– Это высокоэффективный стимулятор плодообразования для томатов, по эффективности на российском рынке аналогов ему нет (благодаря новой формуле ростового вещества). Препарат разработан на основе природных ростовых веществ.

– Для чего нужен препарат?

– При неблагоприятных погодных условиях (жара, дожди, резкие перепады температур) не происходит оплодотворения семяпочек, в результате чего в растениях образуется дефицит эндогенного ауксина. Из-за его недостатка цветки и завязи опадают, плоды плохо завязываются и практически не растут. Единственный выход – восполнить недостаток ауксина извне. «ТОМАТОН» этим и занимается!

При обработке регулятором роста в растении происходит перераспределение питательных веществ, приток которых к цветкам значительно повышается. А это приводит к усиленному разрастанию завязей (рост боковых побегов при этом тормозится).

– Обработка препаратом «­ТОМАТОН» стимулирует плодообразование. Существенной ли будет прибавка урожая?

– Судите сами: общий урожай увеличится не менее чем на 30%! Возможна гораздо большая прибавка: все зависит от конкретных условий выращивания и внешних факторов (например, погоды).

Особенно ощутима прибавка раннего урожая – от 50 до 100% (в зависимости от сорта и условий выращивания). Причем сбор спелых плодов (прямо с куста) начинается на 7-10 дней раньше.

Повышается и качество плодов: они вырастают более крупными, существенно улучшается их вкус – за счет повышенного содержания сухого вещества, сахаров, микроэлементов и витаминов.

– На рынке появилось много стимуляторов плодообразования. Почему специалисты компании «­ОРТОН» рекомендуют покупать именно «­ТОМАТОН»?

– Начнем с того, что эффективность этого препарата в 2 раза выше! И он в 10 раз экономичнее любого другого стимулятора плодообразования. Например, обрабатывать раствором надо не все растение, а только соцветия. Причем достаточно опрыснуть (а еще лучше – просто окунуть в раствор!) всего 2 кисти (когда половина цветков на них будет раскрыта). Одной обработки для получения эффекта вполне достаточно.

Еще одно неоценимое достоинство: неиспользованный рабочий раствор не надо выливать! Его можно слить в емкость и поставить куда-нибудь в темное и прохладное место, а потом (по мере появления соцветий на томатах) использовать по назначению – хоть до глубокой осени. Неиспользованный рабочий раствор любого другого препарата не пригоден для дальнейшего использования.

– Можно ли использовать «­ТОМАТОН» в теплице?

– Не только можно, но и нужно! Именно в теплице чаще всего нарушается процесс плодообразования: не хватает света, нарушается температурный режим (летом жара может доходить до 50-60оС!), большие проблемы с влажностью воздуха, перепады ночных и дневных температур слишком значительные и т. д.

Для сравнения: в открытом грунте вероятны лишь два критических для плодообразования периода – пониженные ночные температуры (ниже 15оС) и жара и сухость воздуха в середине лета.

Эффективен ли «ТОМАТОН» в условиях юга, где лето экстремально жаркое?

Вспомните аномально жаркое лето 2010 года. От жары, засухи и пожаров страдали не только люди, но и растения. Из-за очень высокой температуры на растениях томата (даже при хорошем уходе и обильном поливе) плоды практически не завязывались, а завязавшиеся совсем не росли.

Обработка растений препаратами «ТОМАТОН» и «ОБЕРЕГЪ» (в теплицах компании «ОРТОН») позволила вывести растения из состояния стресса, стимулировала завязывание, рост и развитие плодов. В результате даже в такую чудовищную жару был собран высокий урожай. В контрольных теплицах, где обработок не было, плоды не завязывались вообще!