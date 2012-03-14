Синьорище помидорище

Все члены моей семьи увлеклись выращиванием мелких помидорчиков. А про старые, крупные, сорта забыли. В прошлом году я посадила пять штук крупноплодных помидоров, но урожай не удался. Может, сорта повывелись и потому такие помидоры нынче непопулярны у дачников?

С уважением, ваша читательница Марина Рыбакова,

Ленинградская область

Действительно, в последнее время стали модными помидоры-мини. Они созревают быстрее, требуют совсем мало ухода и минимума агротехнических знаний. А для современного дачника, приезжающего полюбоваться своим садом только в выходные дни, такая перспектива очень заманчива. К счастью, крупноплодные томаты по-прежнему популярны у наших садоводов, народная любовь к ним не слабеет, современных сортов много, и все они замечательные. Итак, освежите в памяти некоторые важные моменты агротехники крупноплодных томатов, и урожай обязательно будет впечатляющим.

Во-первых, сейте рассаду томатов индетерминантных (без естественного ограничения роста) крупноплодных сортов. Чем крупнее плоды, тем больше времени требуется рассаде до высадки в грунт. Для нашего случая – не менее 70 дней.

Во-вторых, эти сорта дают хороший урожай только при выращивании в закрытом грунте. Даже при условии жаркого лета в средней полосе необходимо укрывать растения в начале и конце вегетации и обязательно накрывать на ночь, демпфируя перепады ночных и дневных температур. Эти сорта выведены только для закрытого грунта. В противном случае начнут проявляться несоответствия требования сорта и условий выращивания и, как следствие, – потеря урожайности.

В-третьих, обязательно формируйте растения в 1–2 стебля, вовремя пасынкуйте. Следуйте инструкции. Бытует ошибочное мнение, что чем больше будет стволов, тем больше плодов (пусть и не очень крупных) и тем больше суммарный урожай. Грубейшая ошибка! Растение начнёт тратить силы на листовой аппарат, на интенсивный рост, на формирование многочисленных цветоносов. И в результате плоды будут мелкие, их вкусовые качества хуже, а суммарный урожай слабый.

В-четвёртых, на 1 кв. метр площади теплицы высаживайте не более трёх растений, лучше два. Не загущайте посадки, только хуже получится. Обязательно подкармливайте томаты каждые 10 дней. Рассаду до высадки в грунт также подкормите 2–3 раза.

И в-пятых, если минимальное свободное время не позволяет вам своевременно пасынковать растения и регулярно следовать всем инструкциям, то лучше посадите другие сорта, желательно детерминантные. Они не такие крупные, но дружно плодоносят, имеют ограниченный рост и, в основном, не требуют пасынкования.

Новые черри Любителей мелкоплодных томатов становится всё больше. Советуем им попробовать в этом сезоне три новинки черри. Министар – очень ранний сорт, мощность куста средняя. Масса плодов – 20 граммов, эллипсовидные очень вкусные. Хорошо хранятся. Блосэм – ранний сорт, средней мощности. Плоды округлые, вишнёво-красные, весом 20–25 граммов. Отлично хранятся на кисти (до 3 месяцев). А также огородники проверили сорта черри F1Мио и F1Ира и отметили отличный вкус и высокую урожайность.

Проверен в деле

Наиболее кондиционный (стандартный) вес крупноплодного помидора для выращивания в защищённом грунте средней полосы – около 200 граммов. Тогда полнее всего проявляются все вкусовые качества сорта. Советуем попробовать три сорта, проверенных в «деле».

F1Пинк Пионер – мощный куст, среднего срока созревания, масса плодов – 170–200 граммов. Устойчив к основным заболеваниям, окраска плодов розовая, ярко-насыщенная.

F1Джалиля – высокомощный куст, среднепозднего срока созревания, устойчив к болезням. Вес плодов 200–250 граммов, очень хорошо хранятся.

F1Пинк Парадайз – высокомощный куст, среднего срока созревания. Плоды массой 200–250 граммов, очень вкусные, плотные, устойчивые к растрескиванию, долго хранятся.

И ещё в продаже много-много сортов, и все хорошие. Выбирайте те, которые понравятся.