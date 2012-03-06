Подушка для бабочек

Увидела в продаже семена камнеломок. Такие сорта красивые. Захотелось по всему саду разбросать зелёные подушки камнеломок. Но уж очень семена мелкие – как пыль. Легко ли вырастить самостоятельно эти цветочки?

Спасибо, Юлия Прохорова, Тверь

Через каких-то два месяца в наших садах начнут твориться чудеса. Над зелёными пушистыми куртинками камнеломок появятся сотни нежных бутончиков. На длинных, тонких, почти невидимых стебельках распускаются трогательные цветочки – белые, розовые, малиновые, двуцветные… Они мелкие, но их очень много, и ветер теребит и поворачивает лепестки во все стороны. Как будто многочисленная стая бабочек выбрала наш сад, чтобы потанцевать, покружиться и прилечь отдохнуть на зелёные подушки камнеломок.

Эти простые неприхотливые растения растут повсеместно на наших дачах. Известно, что если какое-либо растение активно и легко размножается семенами, то именно так и надо его выращивать. Камнеломки из этой компании. Семенной способ размножения всегда эффективнее и несравнимо рентабельнее, особенно при необходимости получения выровненного посадочного материала и задернения больших площадей.

Да, у камнеломок очень мелкие семена. В одном грамме могут находиться до 19 тыс. штук семян – почти пыль! Поэтому не удивляйтесь, когда на пакетике указан вес в сотых и тысячных долях грамма. Несмотря на размеры, всхожесть у семян хорошая и растут они дружно.

Чтобы получить кондиционные растения к концу этого лета, посейте семена уже сегодня. Составьте субстрат из песка и торфа (1:2). Наполните лоточки, уплотните, пролейте и оставьте на сутки, чтобы лишняя влага ушла. Теперь смешайте семена с мелким песком и «посолите» поверхность субстрата. Сухой столовой ложкой примните посевы, накройте ёмкость п/э пакетом и поставьте в тёплое место прорастать.

При 18 градусах всходы появятся через 2–3 недели. Поставьте на свет. Ещё через 2–3 недели появятся вторые настоящие листочки, и можно будет распикировывать. Не забывайте, камнеломка – альпийское растение, поэтому воду и питательные вещества привыкла добывать с большой глубины и от ветра удерживаться. Корневая система для этого нужна мощная. Поэтому возьмите горшочки диаметром 8–10 см. Как только потеплеет, перенесите рассаду в теплицу, дополнительно укрыв нетканым материалом. А в июне можно смело высаживать в грунт. Не частите, выдерживайте при посадке схему 10х10 см.