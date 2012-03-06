Красавица Хамедорея

Давно мечтаю «поселить» дома пальму, но это же крупные деревья, а квартира у меня маленькая. Скажите, может, селекционеры придумали какой-нибудь миниатюрный сорт? Ведь уже выведены компактные сорта хвойных растений для альпийских горок. Спасибо, Ирина Хомякова, Пермь

Доблестные современные селекционеры постоянно удивляют своими новинками рядовых дачников и профессиональных садоводов. Спасибо им за нужную работу! Однако и сама природа не перестаёт нас радовать, частенько обходясь без посторонней помощи. Хотите миниатюрную комнатную пальму? Да пожалуйста! Такая растёт преотлично в тропиках Южной Америки и мечтает побыстрее оказаться на наших подоконниках.

Род Хамедорея относится к семейству Пальмовые (Арековые) и включает около 100 видов. Все эти пальмочки отличаются небольшими размерами, неприхотливостью и теневыносливостью – все эти качества позволяют хамедореям чудесно дополнить своим присутствием ассортимент наших подоконников. Некоторые виды особенно элегантны и красивы (Элеганс, Металикс, Катарактум и пр.), именно они продаются в магазинах, а затем украшают наши дома.

Пальмочки растут небольшим деревцем или кустиком с прочными длинными стебельками, заканчивающимися плотной и изящной кроной из узких лёгких перистых листьев. В природе хамедореи растут под пологом тропического леса и могут достигать в высоту 5 метров. В комнатных условиях высота взрослого растения, в зависимости от сорта, колеблется от 60 см до 1,5 метров – то, что нам надо.

Хоть она маленькая, но всё-таки пальма, поэтому горшок требуется объёмный – плотное соседство с другими растениями её угнетает. Пересаживать в больший горшок и питательный грунт надо регулярно, каждые 2 года, в марте. Подкармливать. Обеспечивать свежий воздух, но не сквозняк. Летом чудесно растёт на даче под сенью плодового сада. А как она трогательно цветёт… Если опылить цветы, то семена полностью вызревают и отлично всходят. Так вы можете без проблем размножать свою красавицу на радость себе и друзьям.

Главное, не забывайте – вы приобрели тропическое растение, поэтому постарайтесь почаще опрыскивать листья и регулярно поливать, не дожидаясь пересыхания кома. В условиях слишком низкой влажности хамедорея будет медленно расти, листья могут подсыхать. Засуха – наш враг.