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Опоздали, значит, успеете

Укоренить весной черенки плодовых растений

№ 9(301) от 06.03.2012 [«Аргументы Недели », подготовила Мария ДУТОВА ]

Опоздали, значит, успеете

Очень понравился материал об укоренении черенков яблонь и груш, которые нужно «заламывать» зимой, а укоренять весной в воде. Но я не имею возможности приезжать на дачу в это время. А можно ли как-то видоизменить этот способ и сделать эту операцию попозже – весной? Напишите мне, пожалуйста, если сможете.

С уважением, ваш читатель Извеков Игорь Николаевич,

Владивосток

Очень приятно, когда читатели откликаются на наши публикации, пишут в редакцию, звонят, спрашивают, советуются, делятся своим опытом. Значит, не зря работаем. После выхода материала «Попросим и заставим» («АН» №3(295) от 26.01.12) читатели откликнулись особенно активно. Ноу-хау нашего автора многим показалось крайне интересным. Выполняя просьбы читателей, Николай ФУРСОВ рассказывает ещё об одном проверенном на практике способе получения корнесобственного материала плодовых и декоративных культур. И советует заняться этим прямо сейчас.

Зимой у садоводов забот несравнимо меньше, чем летом. Мы все с вами, как и растения, находимся в состоянии «вынужденного покоя». Но тягу к экспериментам спать не заставишь. Поэтому на любые зимние садовые экзерсисы у нас остаётся значительно больше свободного времени. Однако поломы древесины и задиры коры случаются регулярно в течение всего года, не правда ли? Значит, у растений в любой период времени проявляется определённая способность концентрировать ростовые вещества в местах повреждений и формировать раневую (каллусную) ткань. Если вы опоздали претворить на практике наш зимний совет, то у вас остаётся весенний шанс. Успеете!

Итак, проведём весеннее черенкование. Как и в первом случае, простимулируем яблоню сконцентрировать в будущих черенках гормональные ростовые вещества. Их избыток «включает» новые процессы в клетках. И в результате, при созданных нами благоприятных условиях, начнётся формирование корневой системы. По такой же схеме проведём повреждение веток (см. текст и рисунки «АН» №3). Желательно успеть до начала сокодвижения. Лучше всего дней за 15–20. Тогда места переломов успевают подсохнуть, и каллус активнее образуется. Ориентируйтесь по погоде. В каждом регионе своя весна, да и год на год не приходится.

У этого способа есть одно завидное преимущество – заломанные черенки не пострадают от возможных сильных морозов. А в этом году в некоторых областях столбик термометра опускался до -42 градусов (в саду одного нашего читателя из Тверской области, например).

Если погода будет тёплая, то можно обойтись без обмотки черенков, только прикрепите к «шине». И ждите цветения. Будет сразу видно состояние «здоровья» заломанной веточки. Срезать черенки нужно после цветения и полного распускания листьев. На черенке листья должны быть нормально сформированными и окрепшими.

Срезанный черенок в воду не ставим – пробовал, бесполезно! Но черенок, посаженный в грунт, укореняется великолепно! Итак, смотрите рисунки. Во-первых, уменьшите листовые пластинки до 1/3 площади, удалите возможные завязи. Во-вторых, припудрите нижний срез порошком стимулятора корнеобразования или опустите в соответствующий раствор. Действуйте по инструкции. И в-третьих, сразу же сажайте на подготовленную грядочку в школку. Обязательно притените нетканым материалом. Не повредит создание укрытия. Уход обычный.

Корни образуются быстро. Стабильное укоренение – до 90%. И можно даже не укрывать на зиму. Удачи.

Вынужденно проснувшиеся

За пять лет испытаний у меня отлично прижились черенкованные весенним способом рябины, сливы, яблони и сирени. Все сортовые свойства сохранились прекрасно. Плодовые зацветали на 2–4-й год. А сирени укоренились практически на 100%. Погибли только несколько экземпляров, затоптанные в результате «разборок» местных кошек. Растут черенкованные растения очень быстро, значительно обогнали в росте контрольную группу, укоренённую в тот же год зелёными черенками.

Пробуйте, пишите о своих достижениях. А в начале лета мы обязательно расскажем о летнем способе черенкования вынужденно проснувшихся черенков.

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