Ландыши к Рождеству

Откопайте из-под снега прикопанные горшки с ландышами и занесите в дом. Если вы хранили посадочный материал в по­гребе, то перед посадкой в горшки корневища растения нужно заставить испытать стресс. Тогда они быст­ро зацветут. Для этого можно использовать теплые ванны. Корневища опускают на 14-16 часов в теплую воду (30-35 градусов). После такого «купания» ландыши очень быстро зацветут.

Ранняя выгонка продолжается примерно месяц. Первые 8-12 суток посаженные ландыши содержат в темных помещениях при температуре 25-28 градусов и поливают теплой водой (28-30 градусов). После начала роста температуру повышают до 30-35 градусов. И лишь когда ростки достигнут 8-12 см, их выносят на яркий

рассеянный свет. Как только распустится первый бутон, температуру снижают до 16-18 градусов. Ландыши регулярно поливают. Лишние листья обрезают, чтобы улучшить внешний вид растения.

В условиях комнатной выгонки после Нового года вносите в дом каждую неделю по одному горшку с ландышами. Зимой, когда за окном холод и вьюга, так приятно любоваться этим неж­ным цветком и ощущать ласковое дыхание весны.

Ипполит ЛАВРУШИН,канд. с/х наук

Любителям изысков

Для поклонников ландышей селекционеры вывели немало сортов. Самые подходящие для выгонки: Альбостриата - с белыми цветками и белыми полосками по жилкам листа; Беролинензис, Фортинс Джайнт и Грандифлора - с крупными белыми цветками; Вариегата - с белыми цветками и листьями в белую полоску; Розеа - с бледно-розовыми мелкими цветками; Хардвик Холл - с белыми цветками и зелеными листьями, обрамленными золотистой каймой.

