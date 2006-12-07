Витаминный конвейер
Свежая зелень кресс-салата на подоконнике
№ 31(31) от 07.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
Кресс-салат был широко известен еще в Древнем Египте, Риме и Греции. А сегодня его выращивают практически во всех странах. В пищу используют только молодые растения в возрасте от 10 до 20 дней. Ценится он за высокое содержание витамина С, солей кальция, калия, йода, железа, витаминов группы В и рутина, протеина 3-3,5%. Кресс-салат содержит горчичное масло, поэтому его употребляют для очищения дыхательных путей и профилактики простудных заболеваний. Он обладает мочегонными свойствами и является прекрасным противоцинготным средством. Но есть у него один недостаток - в весеннее время при длинном световом дне и в открытом грунте при невысоких температурах он быстро образует цветоносные побеги. При низкой влажности и высокой температуре он быстро грубеет и становится горьким. Вот этот недостаток зимой при коротком световом дне превращается в огромное достоинство - кресс-салат отлично растет и дает прекрасную зелень на подоконнике. Для выращивания кресс-салата необходимо иметь ванночки глубиной 8-10 см. В них насыпают питательную смесь, уплотняют ее и делают бороздки глубиной 1 см, расстояние между которыми 2,5-3 см. Бороздки аккуратно поливают, сеют в них семена и заделывают питательной смесью. Сверху накрывают пленкой и ставят в теплое место, где температура будет 15-18 градусов. На 3-4-е сутки семена прорастают, пленку снимают, ванночки ставят на подоконник, где в первые дни температура не выше 6-8 градусов. Через 5-7 дней температуру можно поднять до 12-15 градусов. Убирают урожай, когда растения достигнут высоты 8-10 см. Обычно с момента посева до уборки проходит не более 15 дней. Можно обойтись без питательной смеси. Тогда кресс-салат выращивают на смоченной марле или бумажной салфетке, которые помещают в ванночки или тарелки. Семена рассыпают равномерно по поверхности марли или салфетки, сверху закрывают пленкой, после прорастания семян пленку убирают. Созревает урожай за те же сроки, что и в питательном грунте. При выращивании в комнатных условиях количество витамина С в 100 г салата может достигать 80-85 мг, а каротина (провитамина А) - 2-2,3 мг. Используют зелень кресс-салата при приготовлении бутербродов, в качестве приправы к мясным блюдам, добавляют в супы. А какие вкусные овощные салаты с крессом! Как видите, вырастить кресс-салат не представляет большого труда, для этого нужно только запастись семенами. Высевайте семена каждые 3-4 дня, и всю осень и зиму у вас будет «зеленый конвейер» витаминов. Юрий АНДРЕЕВ, профессор
Кресс-салат был широко известен еще в Древнем Египте, Риме и Греции. А сегодня его выращивают практически во всех странах. В пищу используют только молодые растения в возрасте от 10 до 20 дней. Ценится он за высокое содержание витамина С, солей кальция, калия, йода, железа, витаминов группы В и рутина, протеина 3-3,5%.
Кресс-салат содержит горчичное масло, поэтому его употребляют для очищения дыхательных путей и профилактики простудных заболеваний. Он обладает мочегонными свойствами и является прекрасным противоцинготным средством.
Но есть у него один недостаток - в весеннее время при длинном световом дне и в открытом грунте при невысоких температурах он быстро образует цветоносные побеги. При низкой влажности и высокой температуре он быстро грубеет и становится горьким. Вот этот недостаток зимой при коротком световом дне превращается в огромное достоинство - кресс-салат отлично растет и дает прекрасную зелень на подоконнике.
Для выращивания кресс-салата необходимо иметь ванночки глубиной 8-10 см. В них насыпают питательную смесь, уплотняют ее и делают бороздки глубиной 1 см, расстояние между которыми 2,5-3 см. Бороздки аккуратно поливают, сеют в них семена и заделывают питательной смесью. Сверху накрывают пленкой и ставят в теплое место, где температура будет 15-18 градусов. На 3-4-е сутки семена прорастают, пленку снимают, ванночки ставят на подоконник, где в первые дни температура не выше 6-8 градусов. Через 5-7 дней температуру можно поднять до 12-15 градусов.
Убирают урожай, когда растения достигнут высоты 8-10 см. Обычно с момента посева до уборки проходит не более 15 дней.
Можно обойтись без питательной смеси. Тогда кресс-салат выращивают на смоченной марле или бумажной салфетке, которые помещают в ванночки или тарелки. Семена рассыпают равномерно по поверхности марли или салфетки, сверху закрывают пленкой, после прорастания семян пленку убирают. Созревает урожай за те же сроки, что и в питательном грунте.
При выращивании в комнатных условиях количество витамина С в 100 г салата может достигать 80-85 мг, а каротина (провитамина А) - 2-2,3 мг.
Используют зелень кресс-салата при приготовлении бутербродов, в качестве приправы к мясным блюдам, добавляют в супы. А какие вкусные овощные салаты с крессом!
Как видите, вырастить кресс-салат не представляет большого труда, для этого нужно только запастись семенами. Высевайте семена каждые 3-4 дня, и всю осень и зиму у вас будет «зеленый конвейер» витаминов.
Юрий АНДРЕЕВ, профессор
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