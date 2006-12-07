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Витаминный конвейер

Свежая зелень кресс-салата на подоконнике

№ 31(31) от 07.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Витаминный конвейер

Кресс-салат был широко известен еще в Древнем Египте, Риме и Греции. А сегодня его выращивают практически во всех странах. В пищу используют только молодые растения в возрасте от 10 до 20 дней. Ценится он за высокое содержание витамина С, солей кальция, калия, йода, железа, витаминов группы В и рутина, протеина 3-3,5%.

Кресс-салат содержит горчичное масло, поэтому его употребляют для очищения дыхательных путей и профилактики простудных заболеваний. Он обладает мочегонными свойствами и является прекрасным противоцинготным средством.

Но есть у него один недостаток - в весеннее время при длинном световом дне и в открытом грунте при невысоких температурах он быстро образует цветоносные побеги. При низкой влажности и высокой температуре он быстро грубеет и становится горьким. Вот этот недостаток зимой при коротком световом дне превращается в огромное достоинст­во - кресс-салат отлично растет и дает прекрасную зелень на подоконнике.

Для выращивания кресс-салата необходимо иметь ванночки глубиной 8-10 см. В них насыпают питательную смесь, уплотняют ее и делают борозд­ки глубиной 1 см, расстояние между которыми 2,5-3 см. Бороздки аккуратно поливают, сеют в них семена и заделывают питательной смесью. Сверху накрывают пленкой и ставят в теплое место, где температура будет 15-18 градусов. На 3-4-е сутки семена прорастают, пленку снимают, ванночки ставят на подоконник, где в первые дни температура не выше 6-8 градусов. Через 5-7 дней температуру можно поднять до 12-15 градусов.

Убирают урожай, когда растения достигнут высоты 8-10 см. Обычно с момента посева до уборки проходит не более 15 дней.

Можно обойтись без питательной смеси. Тогда кресс-салат выращивают на смоченной марле или бумажной салфетке, которые помещают в ванночки или тарелки. Семена рассыпают равномерно по поверхности марли или салфетки, сверху закрывают пленкой, после прорастания семян пленку убирают. Созревает урожай за те же сроки, что и в питательном грунте.

При выращивании в комнатных условиях количество витамина С в 100 г салата может достигать 80-85 мг, а каротина (провитамина А) - 2-2,3 мг.

Используют зелень кресс-салата при приготовлении бутербродов, в качестве приправы к мясным блюдам, добавляют в супы. А какие вкусные овощные салаты с крессом!

Как видите, вырастить кресс-салат не представляет большого труда, для этого нужно только запастись семенами. Высевайте семена каждые 3-4 дня, и всю осень и зиму у вас будет «зеленый конвейер» витаминов.

Юрий АНДРЕЕВ, профессор

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