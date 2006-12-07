Съедим живьем

Продукты «жизнедеятельности» дрожжей мы едим с удовольствием, применив тепловую обработку. Хлеб, который печем, или пиво, которое пастеризуем. Но дрожжи после этого погибают.

Однако трудно встретить такого ребенка, который бы не любил отщипнуть кусочек сырого дрожжевого теста. Детская неиспорченная интуиция подсказывает, что есть в тесте что-то важное, необходимое организму. И это что-то - дрожжи, которые расщепляют углеводы теста до более доступных и полезных форм.

В разных национальных кухнях живые дрожжи используются повсеместно. Их добавляют в приправы и соусы, в напитки и квасы и даже в супы.

В роли пищевой добавки используют в основном пивные дрожжи. В них удивительное сочетание аминокислот, витаминов, микроэлементов, ферментов, активных веществ. Живые дрожжи незаменимы при гепатитах, сниженном иммунитете, хронических простудных заболеваниях, белковом голодании.

В нашу эпоху стрессов, сердечно-сосудистых болезней и авитаминозов употребление живых дрожжей с пищей очень и очень желательно, тем более что этих «животных» совсем несложно «вырастить» у себя дома.

Хозяйке на заметку

Домашние дрожжи

Сосем не обязательно идти в бакалею, когда вам понадобятся дрожжи. Воспользуйтесь небольшим количеством изюма. Положите в стеклянную посуду, например в банку, горсть сушеных ягод (100 граммов), залейте водой и добавьте 3-4 столовые ложки сахарного песка. Плотно закройте и поставьте в теплое место на 4-5 дней. Потом процедите забродившую массу. Можете использовать как дрожжевую закваску для пирогов, тортов, или приготовить полезные напитки и квасы с живыми дрожжами.

Брусничный эликсир здоровья

Килограмм свежих или замороженных ягод разомните толкушкой. Добавьте 400 граммов сахара и 4 литра воды. Поставьте варить на медленный огонь на 15 минут, не забывая помешивать. Потом снимите с огня и процедите через сито. Когда немного остынет, добавьте 50 граммов дрожжевой закваски, накройте марлей и поставьте в теплое место. Дня через два напиток будет готов. Процедите и пейте на здоровье!