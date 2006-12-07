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Гламурное сияние

Быстро и легко чистим серебро

№ 31(31) от 07.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Гламурное сияние

 

Рецепт первый. Столовое серебро отлично отчищается кофейной гущей. Прежде чем вымыть кофейную чашечку, потрите гущей ложечку.

Рецепт второй. Вы собрались ужинать. И очень захотелось отварной картошечки! Отлично! Сварите картофель, и побольше. Овощи - на стол, а потемневшее столовое серебро после трапезы опустите в теплый картофельный отвар. И другие потемневшие серебряные изделия тоже можно замочить на 10-15 минут. Потрите щеточкой в отваре, а потом тщательно прополоскайте в теплой воде. Серебряные изделия засверкают как новые.

Рецепт третий. Возьмите стеклянную или пластмассовую емкость (посуда для микроволновки). На дно постелите  алюминиевую пищевую фольгу. Теперь аккуратно разложите серебряные изделия. Размешайте в горячей воде питьевую соду (столовая ложка на литр воды). Этим раствором залейте серебро на ночь. Наутро все будет сиять и блестеть.

Но этот замечательный «электролитический» способ не годится для черненого серебра, потому что и чернение тоже отмоется.

Рецепт четвертый. Если нагреть потемневшую серебряную ложечку над открытым огнем, то она станет новой и блестящей. Но это только в том случае, если серебро высокой пробы. Если в ложке много примесей, то этот способ не поможет. Серебро может вообще посинеть или приобрести «экзотический» оттенок. Таким способом заодно проверите и качество изделия.

Рецепт пятый. А вот позолоченные предметы нужно чистить очень осторожно - как бы не отчистить саму позолоту. «Химию» тут лучше совсем не применять. Для этой цели предприимчивые хозяйки придумали использовать сырые яичные белки. Намазать позолоченное изделие яичным белком и аккуратно, мягкой губкой протереть.

Не забудьте «антиквариат»

Медные и латунные «фамильные» или приобретенные на блошином рынке раритеты отлично отчищаются простейшими средствами. Возьмите хозяйственное мыло, нашатырный спирт, истолченный в порошок мел и обычную воду и разведите в пропорции 2:3:9:6. Взболтанным раствором смочите предметы, а потом протрите сухой тряпочкой до блеска.

Жир с медных и латунных изделий отмывают сильно горячим раствором кальцинированной соды.

Если после этих процедур изделия из меди протереть солью и уксусом, то вы их не узнаете. Сияние и ослепительный глянец вам гарантированы.

 

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