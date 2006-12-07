Это вам не веник!

Впервые услышав о пароочистителях, я подумала: вот это то, что мне надо. Прощай, пылевые клещи! Чистота во всех углах! Жизнь без пятен и собачьей шерсти! Дезинфекция без химии, к тому же пар подходит для любых материалов. Экономия средств, времени, сил.

Соседка настоятельно рекомендовала приобрести сразу дорогую модель. Но, узнав цену, я подумала о подержанной иномарке. Знаю, знаю, на здоровье не экономят. И все же сокрушительную для бытовой грязи силу пара решила испытать на скромной модели.

Пароочиститель заказала в Интернете с доставкой. И как только принесли новую «игрушку», сразу принялась за испытания.

Пятна на подлокотниках дивана сдались без боя - как не было! Заодно избавилась от пятен на пледе и свитере. С только что вычищенного пылесосом ковра стала отслаиваться собачья шерсть - только собирай. Первозданная белизна вернулась к межплиточным швам даже на полу возле собачьих подстилок. Засияли зеркала, холодильник, плитка. Пять минут - и поняла, что душевую кабину, пожалуй, можно пока и не менять. Еще послужат и моющиеся обои. Почистила вытяжку, жалюзи, велосипед.

Одна засада: грязевые потоки с поверхностей, которые после генеральной еженедельной уборки с привычной бытовой химией казались мне достаточно чистыми, стекали на пол, как при стихийном бедствии. Только успевай собирать тряпкой. Еще бы, влажную уборку я делала теплой водой, а тут - 90 градусов под давлением!

Что там в рекламе насчет экономии времени и сил? Пожалуй, перебор. Давно так не уставала. Но и результат радовал, будто не уборку сделала, а косметический ремонт.

Сразу стало ясно, что пароочиститель - это не пылесос, который собирает пыль и мусор только с поверхностей. Пароочиститель великолепно растворяет жир и грязь, выводя их на поверхность. Это очень ценно. Но убирать это придется все равно вам. Или уборщице, если вы уговорите ее этим агрегатом пользоваться.

Можно было бы сказать, что покупку я сделала удачную, и все было б хорошо, но пароочиститель случайно упал с небольшой высоты. После падения резервуар с водой, которую он преобразовывает в пар, стал стремительно нагреваться, обжигая руки. Больше я пока этим прибором не пользуюсь и грустно вздыхаю. Удобна дешевая модель, но очень уж недолговечна. Думаю, к Новому году сделаю себе подарок. Правильно, пароочиститель