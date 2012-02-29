Хочу клумбу из разных многолетних ромашек, которые цвели бы весь сезон. Подскажите, где и какой приобрести посадочный материал? Сложно ли его самостоятельно вырастить из семян?

Надежда Зайченко, Кинешма

Березовая роща и ромашковое поле – визитная карточка среднерусской стороны. Казалось бы, такое распространённое неприхотливое растение – ну что в нём интересного? Однако без этого совершенного в своей простоте цветка не обходится ни одна клумба. Любовь к ромашкам заставляет называть данным именем не только собственно белые ромашки, но и все без исключения цветочки с простой серединкой из трубчатых цветков и язычковым «нимбом».

Мы не будем придираться к словам и поговорим о милых цветах, которые, все между собой родственники. Все растения, живущие на «ромашковой» клумбе, принадлежат одному семейству – астровые или сложноцветные. В основном – многолетники. Все они прекрасно размножаются делением куста (лучшее время для этого – весна). И семенами, которые сеют под зиму, летом и весной на рассаду. «Ромашки», посеянные рано, в марте, зацветут уже в конце этого сезона. Так что смело покупайте семена и сейте их на рассаду.

Обязательно нужно посадить дороникум. Эта «ромашка» вся жёлтая: и серединка, и лепестки. Цветёт рано, в мае. Не забудьте маргаритки, они прекрасно подбивают весь цветник и размножаются самосевом. Зацветают также рано, а при хорошем уходе цветут весь сезон.

Вскоре начинает цвести пиретрум розовый – «ромашка» окрашенная в оттенки красного цвета. Пиретрум жёлтый – очень эффектное растение, но слишком засоряет клумбу, обильно размножаясь самосевом. В конце июня распускаются собственно ромашки – нивяник и ромашка белая. Их сортов и видов очень много.

С середины лета солируют жёлто-оранжевая рудбекия и белая с сиреневой эхинацеи. Изысканны долгоцветущий эригерон, или мелколепестник (белый, розовый, сиреневый). Для позднелетнего и осеннего цветения добавьте гелениум (охра всех оттенков) и многолетние астры. Они украшают цветник до самого снега.

Всяких «ромашек» ещё очень много, но не увлекайтесь ассортиментом и количеством растений. Начните с самых неприхотливых и ярких, достаточно 2–3 кустиков каждого вида. Обязательно добавьте однолетники – космею и астры. Без них в наших цветниках обойтись совершенно невозможно!

Экспериментируйте с композицией и цветом растений, не бойтесь добавить 2–3 растения совсем другого вида (маки, васильки, колокольчики). Это придаст особый шарм вашей клумбе. Удачи.