Не будите «спящую красавицу»

Случайно заглянул в садовый центр за хозяйственными рукавицами, а там полно растений в коробочках. Вспомнив про жену и надвигающееся 8 Марта, купил подарок, о котором она давно мечтала, – пион «Сара Бернар». И ещё бойкая продавщица уговорила взять несколько других сортов. Спрятал пока подарок в гараже. Садоводы на работе раскритиковали меня, говорят, пионы надо сажать в августе, а мой подарок – выброшенные деньги. Почему же продают такие растения? Посоветуйте, как спасти ситуацию и не расстроить ещё больше жену в праздник? Напечатайте, пожалуйста, ответ побыстрее.

С нетерпением жду ответа,

Скворцов Виктор, Ярославская область

Как только рано весной в магазинах открывают сезон продаж посадочного материала, наши читатели начинают задавать аналогичные вопросы. Сохранить в домашних условиях до посадки купленные растения для многих дачников становится непростой задачей. Но вполне решаемой, и отказываться от покупки приглянувшейся новинки не следует. Поэтому просьбу о помощи, да ещё перед неумолимо надвигающимся женским днём, мы, конечно же, не могли оставить без внимания.

Бесспорно, пересаживать и сажать вновь приобретённые делёнки пионов, конечно же, лучше всего с середины августа до середины сентября. Тогда они лучше всего приживаются, а при хороших условиях зацветают даже на следующий год. Но это совершенно не означает, что продаваемый весной «спящий» посадочный материал не пригодится нам с вами. Зацветут эти растения позже, на второй-третий год, но благодаря такому законсервированному посадочному материалу мы имеем возможность приобретать редкие сорта (и недорого) и значительно расширять свою коллекцию. Главное, постараться правильно сохранить посадочный материал до посадки.

Итак, достаньте из пакета с инертным субстратом корневище пиона. Внимательно осмотрите, удалите все поломанные кусочки корня. Если имеются гнили, острым чистым ножом очистите до здоровой ткани. Продезинфицируйте корень в крепком растворе любого фунгицида, обязательно обсушите и снова упакуйте в инертный субстрат. Если субстрата мало, лучше увеличить его объём, добавив мох сфагнум или крупноволокнистый торф. Чуть-чуть увлажните субстрат, не переусердствуйте и поместите растение обратно в перфорированный пакет. Если «родная» упаковка повреждена или недостаточно объёмна, то возьмите чистый новый п/э пакет и толстой иглой обязательно сделайте проколы для воздухообмена. Пион должен дышать. Поместите в пакет корень, завяжите и положите в холодильник – в овощное отделение (или в «биофреш»).

В «сонном» отделении вашего холодильника «спящая красавица Сара» благополучно дождётся мая. И тогда вы торжественно, на радость жене, по всем правилам закопаете свой подарок в заранее подготовленную посадочную яму.

Стимулирующий аргумент Пионы, посаженные весной, настоятельно рекомендуем ещё раз пересадить в конце августа. У вас будет достаточно времени, чтобы выбрать постоянное достойное место для долгожданного любимца. Подготовьте большую посадочную яму с плодородной почвой. Питательных веществ пиону должно хватить на много лет. Постарайтесь не сильно травмировать корневище. Смысл позднелетней пересадки – стимулировать рост всасывающих корешков, которые всегда активно нарастают в этот период.

Готов для жизни

Раз в две недели обязательно осматривайте корневище. Если почки начнут прорастать, то тогда обязательно сажайте корень в горшок с питательной почвой и ставьте на светлый подоконник. В холодильнике приятно спать, а проснувшемуся растению там будет крайне некомфортно. Пион начнёт вегетировать без света, тепла и питательного субстрата. Процесс будет идти за счёт питательных веществ в корневище. Такое растение, посаженное в мае в грунт, быстрее всего погибнет. Или будет долго болеть.

Если вы не заметили «подвоха» в магазине (а такое, к сожалению, встречается) и приобрели уже готовое для жизни проснувшееся растение с проросшими почками, то для сохранения здоровья пиона и своей репутации срочно сажайте корень в горшок. Никакого холодильника!