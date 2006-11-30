Паутина удачи

Домовые пауки, живущие в наших квартирах, - абсолютно безвредные создания. Они даже полезны, потому что уничтожают мух -

разносчиков инфекции. И другими насекомыми не брезгуют.

При регулярной уборке в доме паучки самостоятельно отслеживают свою численность, на глаза не попадаются, хозяевам не мешают, а дело свое делают. Убивать их совершенно незачем. Вот и приметы правильно говорят - если удаст­ся заметить паука в чистом (!) доме, то это к хорошей новости, а если раздавить вздумаете, то успехов не ждите. По старому русскому обычаю после уборки в каком-нибудь уголке непременно оставляли чуть-чуть паутины - так, на удачу.

Наш вам совет, уважаемый Генна-дий, - веник в руки и вперед за дело! А станет в доме чисто - вот вам и хорошая новость.