Самый главный зверь в нашей семье - кошка Мура. Вообще-то котенка сначала нарекли обычной Муркой, но из чахлого «гадкого утенка» выросла шикарная пушистая красавица - королева, а не кошка. И походка у нее величественная, и повадки царские. А после одного события, случившегося в нашем доме, мы ее и вовсе стали уважительно называть Мурой Станиславовной.

Так вот, прошлой весной наши друзья улетали отдыхать и попросили проследить за их любимым говорящим попугаем. Клетка была крепкая, большая, нарядная, да и попугай - красивый и здоровущий. Одно плохо - он громко орал весь день, перекрикивая телевизор, и умолкал позже всех в доме. Он повторял новости за диктором, дублировал каждое слово, а еще - ругался по-всякому. Через два дня мы совершенно очумели от его криков и начали считать дни до возвращения хозяев. Одна только кошка делала вид, что его не существует - не царское это дело на какого-то дурака внимание обращать.

Как-то дело было к вечеру. Телевизор работал, попугай хулиганил, а кошка... спала. И вдруг попугай начал выкрикивать: «Мура-дура, Мура-дура!» И вот тут наша королева не выдержала, вскочила с места, вихрем пронеслась по комнате и, как пантера, распласталась на попугайной клетке. Попугай от неожиданности мгновенно затих и уселся на качели в самом центре клетки. Здесь Мура его достать не могла.

Оставшиеся дни кошка лежала поверх клетки и жмурилась, просунув внутрь лапы и свесив роскошный хвост. Свой пост она оставляла иногда ненадолго, попугай успевал за это время поесть, но расслабиться она ему не давала. Все остальное время он качался на жердочке посередине клетки и наконец-то молчал! Мы ругали кошку, прогоняли, объясняли ей, что она и правда дура, но Мура свой пост не оставила.

Наконец истекли бесконечные две недели, и приехали долгожданные хозяева попугая. Как только они вошли в наш дом, Мура лениво сползла с клетки, потянулась и свернулась клубочком на диване.

Попугая теперь не узнать. Он вежливый и тихий, взрослых не перебивает и повторяет только красивые слова. Правда, иногда садится на качели в центре клетки и негромко картавит: «Мура-дура, Мура-дура»...

Ирина ЛИТВИНОВА, Пермь