Скатерть белая залита вином…
А я все сижу – пятна вывожу
№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
Свежие фруктовые пятна легко удалить, если несколько минут подержать в горячем молоке, а потом промыть теплой водой. Если пятно от фруктов уже застарело, то неплохо замочить в растворе лимонной кислоты (2 грамма порошка на стакан воды). Затем тщательно прополоскать в теплой воде.
Пятна от красного вина и ягод засыпать солью и через пару часов соль стряхнуть и промыть горячей водой. Перед стиркой пятно можно замочить ненадолго в молоке. С белой льняной скатерти винное пятно легко удалить слабым раствором перекиси водорода (2 чайные ложки на стакан воды). А потом - прополоскать.
А самый простой способ удаления свежих пятен от ягод, вина и фруктов - кипяток. Конечно, годится он только для хлопчатобумажных и льняных тканей. Ткань натягивают над раковиной и льют на пятно тонкой струйкой кипяток из чайника. Как по волшебству, пятно светлеет и исчезает.
Пятно от кофе и шоколада легко удалить глицерином. Ватный тампон смачивают подогретым до 35 градусов глицерином (пузырек опустить на 5 минут в горячую воду) и протереть пятно. Через 15 минут промыть теплой водой.
Ну а вот после этих мероприятий - в стирку.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес