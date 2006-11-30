Скатерть белая залита вином…

Свежие фруктовые пятна легко удалить, если несколько минут подержать в горячем молоке, а потом промыть теплой водой. Если пятно от фруктов уже застарело, то неплохо замочить в растворе лимонной кислоты (2 грамма порошка на стакан воды). Затем тщательно прополоскать в теплой воде.

Пятна от красного вина и ягод засыпать солью и через пару часов соль стряхнуть и промыть горячей водой. Перед стиркой пятно можно замочить ненадолго в молоке. С белой льняной скатерти винное пятно легко удалить слабым раствором перекиси водорода (2 чайные ложки на стакан воды). А потом - прополоскать.

А самый простой способ удаления свежих пятен от ягод, вина и фруктов - кипяток. Конечно, годится он только для хлопчатобумажных и льняных тканей. Ткань натягивают над раковиной и льют на пятно тонкой струйкой кипяток из чайника. Как по волшебству, пятно светлеет и исчезает.

Пятно от кофе и шоколада легко удалить глицерином. Ватный тампон смачивают подогретым до 35 градусов глицерином (пузырек опустить на 5 минут в горячую воду) и протереть пятно. Через 15 минут промыть теплой водой.

Ну а вот после этих мероприятий - в стирку.