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Цикламен – все наоборот

Скорая помощь домашним любимцам

№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Цикламен – все наоборот

 

Цикламен, или дряква (вот такое неблагозвучное народное название у этого благородного цветка), родом из Малой Азии и Греции. Листья у него с красивым «мраморным» узором, а цветки напоминают орхидею. У современных сортов окраска венчиков от белых до темно-лиловых, есть красные, розовые и почти голубые. Некоторые виды обладают дивным тонким ароматом. Это растение очень неприхотливо и выносливо, надо только создать ему правильные естественные условия.

Лучше всего цикламен чувст­вует себя при температуре 12-15 градусов. А вы, наверное, поставили его в теплом и сухом помещении? Вот поэтому осыпаются бутоны и желтеют листья. Поставьте его на северное окно, между рамами, или на застекленный балкон.

Поливать надо обязательно в поддон, а не на клубень. Полезно иногда в горшок класть кубики льда или комочки снега. Еще этот альпийский житель любит талую снеговую воду. Раз в две недели подкармливайте комплексным удобрением для комнатных растений.

Устраивайте ему раз в две недели ванну из холодной воды.

Следите, чтобы не загнил клубень. Для этого увядающие цветки и листья сразу удаляйте.

Цикламен охотно завязывает семена. Цветонос с завязавшимися семенами скручивается в спираль, что еще больше украшает растение. В естественных условиях, когда семена созреют, спираль распрямляется и семена далеко разбрасываются вокруг. Но в комнатных условиях семена вызревают редко, а вырастить из семян растения очень сложно.

В конце весны цикламен начнет активно сбрасывать листья - готовиться к «зиме». Надо перестать подкармливать и поливать. Лучше всего переселить его в сад.

Когда клубень начнет просыпаться, пересадите в новую землю. Старые корешки осторожно обрежьте. Лучшая почва для цикламена - торф, песок, перегнойная и листовая земля (1:1:1:3).

После посадки начинайте поливать и подкармливать. Место должно быть светлое, но не на солнце.

В помещение из сада цветок переносят накануне заморозков.

И красота, и польза

Цикламен обладает еще и целебными свойствами. Для этих целей используются клубни. Заготовка лекарственного сырья проводится обычно в сентябре-октябре, в конце периода покоя, когда в клубнях накапливается наибольшее количество полезных веществ. Собирают сырье в естественных местах обитания цикламенов - альпийские луга, горные леса. А на подоконниках мы все-таки разводим эти растения больше для красоты.

Настой клубней применяют при невралгиях, головных болях, болезнях печени, простуде, при ревматизме и подагре. Клубни ядовиты, поэтому самолечение исключается полностью. Применять только под наблюдением врача.

Ольга НЕКРАСОВА, канд. с/х наук

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