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Теперь можно

Лучшее время для окончательного укрытия роз – сегодня

№ 46(287) от 24.11.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Мария ДУТОВА ]

Теперь можно

Те садоводы, которые ещё не укрыли розы, поступили совершенно правильно. В последнее время зима потихоньку «отодвигается», устойчивые холода приходят к нам с каждым годом всё позже, теперь уже во второй половине ноября. Поэтому лучшее время для окончательного укрытия всех видов роз – сегодня.

Много десятилетий укрывали мы с вами розы «как положено» – окучивали почвой, засыпали сухими листьями и сверху накрывали лапником. А зимой подбрасывали снег. И розы отлично перезимовывали. Однако лапник сегодня не так просто сыскать. А в некоторых местах можно нарваться и на очень ощутимый штраф за порчу зелёных насаждений. Предлагаем вам попробовать укрыть растения несколько иначе.

Новые технологии не обошли стороной и эту консервативную сторону садово-огородной жизни. Итак, сначала обрезаем розы соответственно их типу, оставляя «пеньки» не выше 40 см. Плетистые, парковые розы, как мы знаем, в обрезке не нуждаются. У них удаляем только невызревшие побеги. Листья можно оставить.

Далее пригибаем (что пригибается) к земле. Штамбовые формы перед этим подкапываем с противоположной стороны. Большие кусты предварительно связываем и прикрепляем к вбитому колышку.

Теперь, ничем не окучивая, укрываем нетканым материалом плотностью 40 мкм. Можно использовать б/у материал. «Одеяло» должно полностью закрыть куст и почву вокруг него с запасом. Плотно прижмите спанбонд к почве шпильками.

Теперь ставим над кустом дуги крест-накрест или параллельно, если у вас длинная рабатка из роз. Сверху дуги накрываем плотным белым укрывным материалом (60 мкм), желательно новым и не рваным. Прищепками прикрепляем его к дугам. Зимой обязательно подбрасываем к укрытию снег. И всё.

Положительный эффект от такого приёма очевиден. Тёплая земля остывает под укрытием постепенно, отдавая растению тепло. А второй слой создаёт эффект стеклопакета. При дожде в холодную погоду плотная 60-ка не пропускает воду внутрь, она стекает, растение не выпревает. Внутри укрытия создаётся очень комфортная среда – сухо и не морозно. Попробуйте укрыть таким образом любимые цветы, не пожалеете.

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