//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Сберечь оставшееся

№ 46(287) от 24.11.2011 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]

Сберечь оставшееся

В этом году собрали очень много яблок. Зимние и осенние сорта удались особенно. Сложили их в погреб. Он у нас замечательный, корнеплоды и картошка хранятся прекрасно, а вот яблоки портятся. Гниют!!! Что с ними делать?

Виктор Корюшкин, Протва

В этом году садоводы наслаждались обильным урожаем на своих угодьях. Порадовал нас суммарный результат благоприятных погодных условий. Яблок было много, очень много… Это же хорошо, но, оказывается… плохо. Яблоки быстро портятся и пропадают. Увы, не умеем мы правильно хранить нежные фрукты. Однако ещё не поздно сберечь оставшееся. Давайте попробуем.

Наши премудрые предки старались сохранить 100% урожая. И свежие овощи, и даже яблоки успешно доживали до нового сезона. Ничего не пропадало. Зимой приходилось рассчитывать только на свои закрома. Сбегать в палатку к автобусной остановке за пакетом молока, батоном хлеба и глянцевыми яблоками – такую роскошь не мог себе позволить даже крутой помещик. А мы можем. И поэтому разучились правильно хранить фрукты и овощи. Давайте постараемся исправить некоторые ошибки.

Во-первых, забудьте про бесконтрольное хранение. Не реже одного раза в 10 дней осматривайте хранилище и удаляйте подпорченные яблоки.

Во-вторых, постарайтесь обеспечить максимально комфортную температуру для хранения яблок (1–2 градуса выше нуля) и высокую влажность воздуха (95–98%). В погребе обеспечить это вовсе не сложно, примерно такие же условия наиболее подходят для хранения картофеля и других корнеплодов.

В-третьих, в отличие от картофеля яблоки нельзя хранить навалом. И в этом обычно заключается основная ошибка технологии хранения. Яблоки нужно аккуратно укладывать в ящики послойно, толщиной не более 5 слоёв.

Каждый слой перекладывают бумагой или стружками, либо сухими рябиновыми листьями, сухим мхом-сфагнумом. Яблочки не должны касаться друг друга.

В-четвёртых, напоминаем, что бессмысленно закладывать на длительное хранение яблоки летних или нелёжких осенних сортов. Обращайте внимание на сорт: только поздне-осенние и зимние сорта будут хорошо лежать в хранилище.

В-пятых, не храните упавшие с дерева плоды. Нежная мякоть яблока обязательно сомнётся от удара о землю, даже если это никак не заметно. И такое яблоко будет первым кандидатом на выбывание. Храните только аккуратно снятые с дерева плоды.

В-шестых, продезинфицируйте хранилище. Кстати, для корнеплодов такое мероприятие тоже полезно. Обычно погреб освобождают от прошлогодних остатков урожая, убирают и окуривают серной шашкой. После чего хорошо проветривают.

И в-седьмых, обязательно продезинфицируйте ящики. Обработайте их раствором фунгицида или хотя бы марганцовки. Материал (бумагу, стружки), которым будете переслаивать яблоки, тоже желательно опрыскать фунгицидом. Мох и рябина в дезинфекции не нуждаются, они сами являются великолепным антисептиком.

Эксклюзивный рецепт

Вы уже наварили варенья, закрутили компотов, насушили яблок впрок и всей семьёй наелись до оскомины? Угостили друзей, соседей, коллег по работе, включая самых дальних родственников? Видеть уже яблоки не можете? Отлично! Тогда принимайтесь за дело. Зима будет долгой, свежего яблочка обязательно захочется. Предлагаем простой и малозатратный, но очень полезный и вкусный рецепт.

Итак, яблоки (можно подпорченные), моем, разрезаем на несколько частей, удаляя потемневшие части и семенные камеры. Складываем в кастрюлю, добавляем чуть-чуть воды (внимание, без сахара!!!) и ставим тушить до размягчения. Слегка остудив, протираем, по старинке, через дуршлаг. Использование блендера приводит к образованию большого количества пузырьков воздуха, а это нам ни к чему. Снова доводим до кипения (помешивая) и раскладываем по стерилизованным банкам. Закатываем. И всё.

Можно добавлять в пюре мелко порезанные кусочки банана (1 шт. на 800 г банку), горсть клюквы или брусники; попробуйте половинку очищенного апельсина или 1 плод фейхоа. Десерт – супер! Зимой, открыв баночку диетического пюре, вы обязательно похвалите себя за проявленную в ноябре хозяйственность.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//В мире

Украине предрекли «реальную катастрофу» из-за возвращения Донбасса на условиях Запада

Украине предрекли «реальную катастрофу» из-за возвращения Донбасса на условиях Запада

Возвращение Донбасса в состав Украины на условиях Запада приведет страну к «реальной катастрофе». С соответствующим прогнозом выступил в разговоре со СМИ Георгий Тука, бывший член украинского правительства.

//В мире

В Украине нашли способ заработать на "плохой России"

В Украине нашли способ заработать на "плохой России"

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал об экономических возможностях, которые открывает перед Киевом "плохая Россия". Однако, по его мнению, в Европе эти возможности теряются.

//Общество

Главный козырь России в случае начала ядерной войны с США раскрыли в прессе

Главный козырь России в случае начала ядерной войны с США раскрыли в прессе

Обозначен главный козырь Российской Федерации в случае начала ядерного конфликта с Соединенными Штатами. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах американской прессы.

//В мире

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

В случае ядерного конфликта с Российской Федерацией вся территория Соединенных Штатов будет уничтожена. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

//Политика

В Госдуме нашли равносильный ответ США на инцидент с визами

В Госдуме нашли равносильный ответ США на инцидент с визами

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на ситуацию с невыдачей виз некотором российским дипломатам для участия в Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, Россия должна ответить на подобные действия США.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить приставам ломать двери в домах россиян

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить приставам ломать двери в домах россиян

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить судебным приставам ломать двери в домах россиян. Депутат и автор закона о штрафах за незаконную перепланировку поддержал идею силовиков

//Здоровье

Шесть способных спровоцировать инсульт головного мозга продуктов назвали врачи

Шесть способных спровоцировать инсульт головного мозга продуктов назвали врачи

Специалисты в сфере медицины рассказали, употребление каких продуктов питания способно привести к инсульту головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в отечественной блогосфере.

//Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк готовится оформлять завещание

СМИ: Заворотнюк готовится оформлять завещание

Источник, близкий с ситуацией заболевания Анастасии Заворотнюк, рассказал, что в палату к знаменитости родные принесли бумаги для составления завещания. По его словам, актриса могла улаживать детали с оформлением.

//Шоу-бизнес

Обмороки и головные боли Заворотнюк списывали на плотный график

Обмороки и головные боли Заворотнюк списывали на плотный график

Бывший гримёр Анастасии Заворотнюк Лариса Лосева рассказала подробности её заболевания. По её словам, обмороки и головные боли начались у актрисы десять лет назад.

//Новости партнеров

//Армия

Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа

Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа

Не дают покоя американцам наши «зоны вне доступа». Речь идёт о территориях России, густо набитых дальнобойными средствами ПВО-ПРО ЗРС С-400, С-300В4 и С-300ПМ2, береговыми противокорабельными ракетными комплексами (БПКРК) большой дальности и прочей военной техникой.

//В мире

Предсказано будущее ДНР и ЛНР после возможной заморозки конфликта в Донбассе

Предсказано будущее ДНР и ЛНР после возможной заморозки конфликта в Донбассе

Украинский эксперт Вадим Карасев предсказал будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае заморозки конфликта на территории Донбасса. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с представителями СМИ.

//Новости СМИ2

//Общество

Девушка из мести убила 6-месячного брата бывшего возлюбленного

Девушка из мести убила 6-месячного брата бывшего возлюбленного

Не доверяйте бывшим, даже если они говорят, что никакого зла на вас не держат. В Тюменской области 23-летняя брошенная девушка из мести убила 6-месячного брата экс-возлюбленного.

//Шоу-бизнес

Алла Пугачёва назвала два своих недостатка

Алла Пугачёва назвала два своих недостатка

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва рассказала поклонникам о двух своих недостатках. Цитату знаменитости опубликовали на её фанатской страничке в Instagram.

//В мире

Снайпер ДНР ликвидировал военного из «рыцарской» бригады ВСУ под Донецком

Снайпер ДНР ликвидировал военного из «рыцарской» бригады ВСУ под Донецком

Под Донецком от пули снайпера Народной милиции самопровозглашенной ДНР погиб военный, проходивший службу в 28-й бригаде Вооруженных сил Украины «имени Рыцарей Зимнего похода». Об этом сообщили СМИ.

//Образование

За 19 лет в России закрыта половина сельских и четверть городских школ

За 19 лет в России закрыта половина сельских и четверть городских школ

За 19 лет государство закрыло почти половину сельских и четверть городских школ. Состояние оставшихся зданий таково, что в каждом 10-м нет центрального отопления! 13% зданий школ требуют капремонта, 550 – полностью в аварийном состоянии, 20% школ на селе лишены центрального водопровода и канализации.

//Общество

Суд приговорил к 7 годам бывшего директора ГУП «Крым-Фармация» за взятку в крупном размере

Суд приговорил к 7 годам бывшего директора ГУП «Крым-Фармация» за взятку в крупном размере

Накануне судом был вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего директора Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крым-Фармация». Ее признали виновной в получении взятки в крупном размере, сопряженной вымогательством,

//Общество

"Просто устал быть крайним", следователь по делу Павла Устинова подал рапорт об отставке

"Просто устал быть крайним", следователь по делу Павла Устинова подал рапорт об отставке

Следователь по делу Павла Устинова подал рапорт об отставке. Ярослав Заварзин увольняется из Тверского следственного отдела ГСУ СК по Москве по причине "сложной обстановки в ведомстве"

//Новости партнеров

//Общество

Апелляцию по делу экс-мэра Ольхона перенесли. Сибиряки проводят акции протеста

Апелляцию по делу экс-мэра Ольхона перенесли. Сибиряки проводят акции протеста

В Иркутском областном суде 24 сентября началось апелляционное рассмотрение приговора по резонансному делу экс-мэра Ольхонского района Сергея Копылова. Рассматривающий апелляцию судья Евгений Серебренников уже успел выслушать позицию адвокатов бывшего мэра

//Шоу-бизнес

"15 миллионов за выступление у Андрея Малахова - это фейк", дочь Заворотнюк попросила не спекулировать на вымышленных сенсациях

"15 миллионов за выступление у Андрея Малахова - это фейк", дочь Заворотнюк попросила не спекулировать на вымышленных сенсациях

Дочь Анастасии Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать вымышленными сенсациями «ради хайпа». Ранее ряд СМИ сообщили, что девушке предложили 15 миллионов за интервью

//Культура

СК: названо имя заказчика ограбления дома Михаила Круга

СК: названо имя заказчика ограбления дома Михаила Круга

В Следственном комитете назвали имя и фамилию человека, который является заказчиком ограбления дома известного исполнителя, автора песен и шансонье Михаила Круга. Он не рассчитывал, что артист окажется дома.

//В мире

Зеленский назвал человека, который может на него давить

Зеленский назвал человека, который может на него давить

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, кто на него может оказывать настоящее давление. По его словам, американский лидер Дональд Трамп "едва ли" мог на него давить.

//Жаркое из блогов

Странствующая проповедница Грета

Странствующая проповедница Грета

Как известно, все новое - это хорошо забытое старое. В Средние века самые разные люди неожиданно бросали отчий дом и начинали странствовать, проповедуя близкий конец света, обличая "слепых", погрязших в грехе обывателей. Часто так поступали женщины, иногда подростки", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

//Шоу-бизнес

Фильм про дружбу Гитлера и мальчика «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

Фильм про дружбу Гитлера и мальчика «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

Антинацистская сатира Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат. Господа из «Двадцатый Век Фокс СНГ» никак не прокомментировали причины своего решения

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры