В этом году собрали очень много яблок. Зимние и осенние сорта удались особенно. Сложили их в погреб. Он у нас замечательный, корнеплоды и картошка хранятся прекрасно, а вот яблоки портятся. Гниют!!! Что с ними делать?

Виктор Корюшкин, Протва

В этом году садоводы наслаждались обильным урожаем на своих угодьях. Порадовал нас суммарный результат благоприятных погодных условий. Яблок было много, очень много… Это же хорошо, но, оказывается… плохо. Яблоки быстро портятся и пропадают. Увы, не умеем мы правильно хранить нежные фрукты. Однако ещё не поздно сберечь оставшееся. Давайте попробуем.

Наши премудрые предки старались сохранить 100% урожая. И свежие овощи, и даже яблоки успешно доживали до нового сезона. Ничего не пропадало. Зимой приходилось рассчитывать только на свои закрома. Сбегать в палатку к автобусной остановке за пакетом молока, батоном хлеба и глянцевыми яблоками – такую роскошь не мог себе позволить даже крутой помещик. А мы можем. И поэтому разучились правильно хранить фрукты и овощи. Давайте постараемся исправить некоторые ошибки.

Во-первых, забудьте про бесконтрольное хранение. Не реже одного раза в 10 дней осматривайте хранилище и удаляйте подпорченные яблоки.

Во-вторых, постарайтесь обеспечить максимально комфортную температуру для хранения яблок (1–2 градуса выше нуля) и высокую влажность воздуха (95–98%). В погребе обеспечить это вовсе не сложно, примерно такие же условия наиболее подходят для хранения картофеля и других корнеплодов.

В-третьих, в отличие от картофеля яблоки нельзя хранить навалом. И в этом обычно заключается основная ошибка технологии хранения. Яблоки нужно аккуратно укладывать в ящики послойно, толщиной не более 5 слоёв.

Каждый слой перекладывают бумагой или стружками, либо сухими рябиновыми листьями, сухим мхом-сфагнумом. Яблочки не должны касаться друг друга.

В-четвёртых, напоминаем, что бессмысленно закладывать на длительное хранение яблоки летних или нелёжких осенних сортов. Обращайте внимание на сорт: только поздне-осенние и зимние сорта будут хорошо лежать в хранилище.

В-пятых, не храните упавшие с дерева плоды. Нежная мякоть яблока обязательно сомнётся от удара о землю, даже если это никак не заметно. И такое яблоко будет первым кандидатом на выбывание. Храните только аккуратно снятые с дерева плоды.

В-шестых, продезинфицируйте хранилище. Кстати, для корнеплодов такое мероприятие тоже полезно. Обычно погреб освобождают от прошлогодних остатков урожая, убирают и окуривают серной шашкой. После чего хорошо проветривают.

И в-седьмых, обязательно продезинфицируйте ящики. Обработайте их раствором фунгицида или хотя бы марганцовки. Материал (бумагу, стружки), которым будете переслаивать яблоки, тоже желательно опрыскать фунгицидом. Мох и рябина в дезинфекции не нуждаются, они сами являются великолепным антисептиком.