Сберечь оставшееся
№ 46(287) от 24.11.2011 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]
В этом году собрали очень много яблок. Зимние и осенние сорта удались особенно. Сложили их в погреб. Он у нас замечательный, корнеплоды и картошка хранятся прекрасно, а вот яблоки портятся. Гниют!!! Что с ними делать?
Виктор Корюшкин, Протва
В этом году садоводы наслаждались обильным урожаем на своих угодьях. Порадовал нас суммарный результат благоприятных погодных условий. Яблок было много, очень много… Это же хорошо, но, оказывается… плохо. Яблоки быстро портятся и пропадают. Увы, не умеем мы правильно хранить нежные фрукты. Однако ещё не поздно сберечь оставшееся. Давайте попробуем.
Наши премудрые предки старались сохранить 100% урожая. И свежие овощи, и даже яблоки успешно доживали до нового сезона. Ничего не пропадало. Зимой приходилось рассчитывать только на свои закрома. Сбегать в палатку к автобусной остановке за пакетом молока, батоном хлеба и глянцевыми яблоками – такую роскошь не мог себе позволить даже крутой помещик. А мы можем. И поэтому разучились правильно хранить фрукты и овощи. Давайте постараемся исправить некоторые ошибки.
Во-первых, забудьте про бесконтрольное хранение. Не реже одного раза в 10 дней осматривайте хранилище и удаляйте подпорченные яблоки.
Во-вторых, постарайтесь обеспечить максимально комфортную температуру для хранения яблок (1–2 градуса выше нуля) и высокую влажность воздуха (95–98%). В погребе обеспечить это вовсе не сложно, примерно такие же условия наиболее подходят для хранения картофеля и других корнеплодов.
В-третьих, в отличие от картофеля яблоки нельзя хранить навалом. И в этом обычно заключается основная ошибка технологии хранения. Яблоки нужно аккуратно укладывать в ящики послойно, толщиной не более 5 слоёв.
Каждый слой перекладывают бумагой или стружками, либо сухими рябиновыми листьями, сухим мхом-сфагнумом. Яблочки не должны касаться друг друга.
В-четвёртых, напоминаем, что бессмысленно закладывать на длительное хранение яблоки летних или нелёжких осенних сортов. Обращайте внимание на сорт: только поздне-осенние и зимние сорта будут хорошо лежать в хранилище.
В-пятых, не храните упавшие с дерева плоды. Нежная мякоть яблока обязательно сомнётся от удара о землю, даже если это никак не заметно. И такое яблоко будет первым кандидатом на выбывание. Храните только аккуратно снятые с дерева плоды.
В-шестых, продезинфицируйте хранилище. Кстати, для корнеплодов такое мероприятие тоже полезно. Обычно погреб освобождают от прошлогодних остатков урожая, убирают и окуривают серной шашкой. После чего хорошо проветривают.
И в-седьмых, обязательно продезинфицируйте ящики. Обработайте их раствором фунгицида или хотя бы марганцовки. Материал (бумагу, стружки), которым будете переслаивать яблоки, тоже желательно опрыскать фунгицидом. Мох и рябина в дезинфекции не нуждаются, они сами являются великолепным антисептиком.
Эксклюзивный рецепт
Вы уже наварили варенья, закрутили компотов, насушили яблок впрок и всей семьёй наелись до оскомины? Угостили друзей, соседей, коллег по работе, включая самых дальних родственников? Видеть уже яблоки не можете? Отлично! Тогда принимайтесь за дело. Зима будет долгой, свежего яблочка обязательно захочется. Предлагаем простой и малозатратный, но очень полезный и вкусный рецепт.
Итак, яблоки (можно подпорченные), моем, разрезаем на несколько частей, удаляя потемневшие части и семенные камеры. Складываем в кастрюлю, добавляем чуть-чуть воды (внимание, без сахара!!!) и ставим тушить до размягчения. Слегка остудив, протираем, по старинке, через дуршлаг. Использование блендера приводит к образованию большого количества пузырьков воздуха, а это нам ни к чему. Снова доводим до кипения (помешивая) и раскладываем по стерилизованным банкам. Закатываем. И всё.
Можно добавлять в пюре мелко порезанные кусочки банана (1 шт. на 800 г банку), горсть клюквы или брусники; попробуйте половинку очищенного апельсина или 1 плод фейхоа. Десерт – супер! Зимой, открыв баночку диетического пюре, вы обязательно похвалите себя за проявленную в ноябре хозяйственность.
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