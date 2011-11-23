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Остаться в живых

№ 46(287) от 24.11.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Остаться в живых

В конце лета мы приобрели 3-летнюю яблоньку в пластиковом горшке. Посадили в хорошую питательную почву. Она замечательно себя чувствовала, росли молодые побеги. А вопрос вот какой: почему с неё осенью не облетели листья, а засохли? Не погибнет ли яблоня? Какие меры надо предпринять, листья оборвать?

Ирина Коновалова, Тульская область

К сожалению, такие случаи не редкость. И причиной всему – неправильный летний уход за деревьями, особенно молодыми. Взрослые деревья, растущие в садах, более устойчивы к несвоевременному уходу. Но если вы приобрели саженец в садовом центре (даже с закрытой корневой системой), то процент осложнений при приживаемости у растения будет большой.

Во-первых, саженец мог пострадать от летней засухи. Земляной ком в горшке мог ежедневно пересыхать на солнце, полив был редким, растение приостановилось в росте и находилось в угнетённом состоянии. И в результате осенние дожди спровоцировали активный рост побегов.

Во-вторых, яблоня, пересаженная в плодородную почву слишком поздно (после середины июля), получила много азота. Как известно, со второй половины лета не следует подкармливать растения комплексными удобрениями и органикой с высоким содержанием азотных компонентов. Это также могло привести к росту молодых побегов.

В-третьих, слишком поздний сбор урожая на яблонях осенних сортов способен спровоцировать продолжение вегетации.

В-четвёртых, внимательно осмотрите кору на штамбе и скелетных ветвях. Они могут быть повреждены жуками-древоточцами. Сегодня посадочный материал бывает иногда заражён вредителями. При этом дерево начинает бороться, сопротивляется. И чтобы остаться в живых, начинает активно формировать новые здоровые побеги.

В-пятых, выбирая саженцы, будьте внимательны. Не покупайте растения с висящими листьями – они сильно страдали от перегрева и засухи. При неправильном уходе на торговых площадках корни пересыхают, а листья вянут.

Что же делать? После осмотра штамба, если увидите вредителей, сделайте растению инъекцию (под кору) специальными химпрепаратами от насекомых-вредителей. Действуйте по инструкции.

Листья обрывать не обязательно. И не обрезайте зелёные побеги. Укройте на зиму молодой саженец, ему это очень пригодится.

Весной проведите раннюю обрезку невызревших тканей. Начните уход с обычных весенних агротехнических мероприятий, подкормите. Будем надеяться, деревце справится со сложностями вегетации этого сезона.

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