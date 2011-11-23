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Почему не цветёт фиалка

№ 46(287) от 24.11.2011 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]

Назад, в коммуналку

Полгода назад мне подарили красивую узамбарскую фиалку. Она отцвела, а больше цвести не хочет. Я её пересадила в просторный горшок, и почва хорошая, поливаю, листья большие, а результата нет. Почему так произошло, чего ей не хватает?

Ксения Андреевна Федотова, Воронежская область

Узамбарская фиалка (сенполия) нравится всем без исключения цветоводам. Особенно зимой, когда за окном всё засыпано снегом, на подоконниках вступает «на царство» нежная фиалка. Разноцветные «бабочки» её цветов окрашены в самые изысканные пастельные оттенки. Считается, что сенполия неприхотлива и будет радовать любого хозяина. Но и у неё есть свои причуды.

Во-первых, корневая система фиалки неглубокая и небольшая, поэтому не сажайте её в большие горшки. Верните фиалку обратно в маленький горшочек (0,2–0,5 литра, не более). В просторной «отдельной квартире» она жиреет, все силы идут в листья, цветение ослаблено или не наступает, корни могут подгнивать.

Во-вторых, не увлекайтесь очень жирной почвой, иначе результат будет тот же. Оптимальный состав почвы – листовой перегной, верховой торф, чернозём, речной песок, мох-сфагнум, древесный уголь (1:3:1:1:1:0,5). Кислотность грунта желательна близкая к нейтральной – рН6–6,8.

В-третьих, не заливайте фиалку. Частые и обильные поливы ей вредны. Верхний слой грунта должен быть слегка подсушен. Поливайте по мере надобности в поддон.

В-четвёртых, как у вас со светом на подоконнике? Слишком яркое солнце фиалка не любит, страдает от перегрева и недостатка влажности. Но и в тени угнетается и не цветёт. Летом ставьте на светлое северное окно. Если фиалки растут на южных окнах, то притените растения белым нетканым материалом. Следите за влажностью почвы, ставьте рядом ёмкости с водой для увеличения влажности воздуха и создания комфортного микроклимата. Зимой сенполии будет комфортно на южном окне. Но для обильного цветения желательно подсвечивать до 12-часового дня.

Создайте фиалкам условия хорошие, но не «жирные». И наслаждайтесь красотой своих питомцев.

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