Бесполезный снежноягодник

Нам в наследство от прежних хозяев достался сад с зарослями снежноягодника. До чего же бесполезное (в пищевом смысле) растение! Вырубать его вроде жалко. Подскажите, как можно использовать ягоды? Григорий Нерушенко, Смоленская область

В обычной дачной жизни этот декоративный кустарник известен многим садоводам. И, хотя его ягоды несъедобны, он всё равно пользуется популярностью. Он красив круглый год. Сочные круглые зелёные листья на поникающих тонких ветвях и букетики нежных бело-розовых цветов (июнь-июль) – это летом. Но особо необычно кустарник выглядит осенью и зимой. В это время изящные тонкие ветви яркого красно-коричневого цвета усыпаны жемчужно-белыми «бусами» ягод. И таким он останется до самой весны.

Наш красивый герой – снежноягодник белый (Symphoricarpus albus). Родина этого растения – Северная Америка, но в Европе, а затем и в нашей стране снежноягодник прекрасно акклиматизировался. Он очень морозостоек (2–3 зоны), что особенно важно для наших широт. Неприхотлив, растёт практически на любых почвах, а российские суглинки полюбил как родные грунты. Выдерживает подтопление паводковыми водами, а за счёт неглубокой корневой системы нормально себя чувствует на участках с близким залеганием грунтовых вод. А такие условия у нас, увы, в каждом втором садовом товариществе.

Аргумент дизайнера Снежноягодник прочно занимает лидирующие позиции в ассортименте декоративных растений, пригодных для озеленения в средней полосе. Озеленители и ландшафтные дизайнеры всех рангов нежно любят этот кустарник. Снежноягодник – единственное растение, плоды которого зимой украшают средний растительный ярус. Если у вас растут «беспризорные» куртины снежноягодника, обязательно посадите за ними на заднем плане сортовые рябины, краснолистные (и, соответственно, красноплодные) декоративные яблони, боярышник. И наоборот, подбивайте снежноягодником декоративные яблони, рябину, черноплодку. И сразу этот уголок заиграет новыми красками, украшая ваш сад зимой. А если добавить в композицию медленно растущую декоративную ель или 2–3 туи разных габитусов (например, с пирамидальной, шаровидной и яйцевидной формами кроны), то замечательная компания украсит сад к Новому году лучшим образом. Снежноягодник не обойдён вниманием селекционеров. В продаже можно найти растения с розовыми жемчужными плодами, сорт Mother of Pearl. Но он менее морозостоек (зона 4), молодые посадки желательно укрывать на зиму. Сажайте его в защищённые от ветра места. Через три года взрослые кусты адаптируются, будут хорошо зимовать. White Aedge – белоплодный сорт, но ягоды очень крупные. Побеги прямостоячие, все усыпанные плодами, высота куста более 1,5 м, прекрасно растёт на бедных почвах. И ещё один интересный сорт Hancock. Куст подушковидной формы, поэтому зимует хорошо под снегом, хотя его зимостойкость ниже (зона 6). Но его ягоды радуют нас только осенью, зимой они спрятаны под снежным покрывалом.

Снежноягодник мирится с периодическим избытком влаги и при этом всегда готов к засухе. Переносит её много лучше других неприхотливых кустарников. А эти катаклизмы для нашей средней полосы тоже становятся нормой. Охотно размножается отводками, зелёными и одревесневевшими черенками, семенами. При желании можно быстро сформировать куртины-заросли. Кустарник быстрорастущий, уже на третий год достигает высоты взрослого растения (до 1,5 метра) и начинает плодоносить. И ещё одно его исключительное достоинство – теневыносливость. Растёт даже в густой тени под сенью больших деревьев.

Но, конечно же, «сольное выступление» снежноягодника начинается поздней осенью. В это время немного растений украшают наши сады. Унылое однообразие оживляют зелёные хвойники. «Спасают» положение кустарники с яркой корой. И здесь, в этой компании, куртины рыхлых кустов, унизанные белыми крупными ягодами, выглядят необыкновенно эффектно. Как будто наш сад уже подготовился к зимней сказке и нарядился к встрече Нового года. Сразу хочется подумать о ёлке, скорее влиться в предновогодний шопинг. И похвалить себя за вовремя посаженный кустик снежноягодника.

Если у вас ещё не растёт такое сказочное украшение зимнего сада, обязательно исправьте это досадное недоразумение ранней весной. И простите снежноягоднику его «пищевую бесполезность». Удачи.