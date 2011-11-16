За левых или правых?

Я – неопытный дачник, но овощная грядка у меня в этом году удалась. По совету опытных соседей справа хочу петрушку оставить зимовать. Но соседи слева спорят с правыми, они считают эту затею бессмысленной и результат неэффективным. Ответьте мне, пожалуйста, перезимует ли петрушка, стоит ли свой ненаглядный урожай оставлять на морозе? Ирина Петрухина, Электроугли

Петрушка - – двулетнее растение. В первый год в нашей средней полосе растение формирует запасающий орган – корнеплод. На второй год петрушка выбрасывает цветочную стрелку, цветёт, и созревают семена. Большинство сортов прекрасно переносят наши зимы. И издавна на Руси оставляли часть урожая под зиму – на зелень и семена.

Сегодня имеется большое количество разных сортов, как неторопливо растущих корневых, так и скороспелых листовых. Корневые сорта растут медленно, набирая силу к концу лета. Но они хорошо зимуют под снегом, запасённые в корнеплоде питательные вещества позволяют овощу пережить морозы. Листовые сорта специально выводят для летнего потребления. Они значительно быстрее растут, уже в начале лета формируя сочную розетку листьев. Длинный толстый корень у листовых сортов не образуется, только мочковатая «борода» тонких корешков. Все силы уходят в листья. А, значит, листовая петрушка перезимовывает плохо, оставлять её на грядке бесполезно.

Вероятно, спор соседей справа и слева возник вокруг возможностей разных сортов петрушки. И все ваши соседи по-своему правы. Если у вас выросли хорошие корнеплоды, обязательно оставьте часть урожая зимовать. Листья не обрезайте. Удалите только больные и засохшие. Снежное одеяло надёжно сохранит растение. Листья останутся зелёными и сочными. В течение всей зимы можете отгребать снежок и обрывать листья. Если снега будет мало, подбрасывайте его на грядку.

Весной после схода снега не выкапывайте урожай. Срезайте свежую раннюю полезнейшую зелень. Она поможет пережить весенний авитаминоз, дожидаясь всходов подзимних посевов зеленных культур.

Если у вас посажены не гибридные сорта, то «разрешите» петрушке выгнать цветочную стрелку и зацвести. Листья станут жёсткими и невкусными, зато к концу лета созреют семена. Соберите их и получите прекрасный посевной материал с максимальной всхожестью и зимостойкостью. Удачи.