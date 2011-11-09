Сменим перья

В моём курятнике на даче живут 4 курицы и петух. Всех кормлю одинаково хорошо, они весёлые, гуляют на свежей травке каждый день, курятник тёплый. Одна беда – две из них, самые «урожайные», почти лысые. Что делать?

Константин Годяев,Смоленск

Жизнь куриная такова, что один раз в год несушка линяет. Этот процесс совершенно нормальный и даже необходимый. Перья от времени под воздействием солнца, дождя и ветра стареют, перестают выполнять свою защитную функцию, погибают и выпадают. На смену вырастают новые.

Однако наблюдается удивительная закономерность – чем выше яйценоскость у несушки, тем эффективнее она линяет. Обычно с конца октября и до начала ноября. У малоэффективных несушек этот процесс начинается в конце июня и продолжается долго, 3–4 месяца. Куры некоторых пород, отличающиеся только «неземной» красотой и малопродуктивные, могут вообще не линять.

Процесс линьки зависит напрямую от работы обмена веществ и нервной системы курицы. От этого же зависит и яйценоскость.

Наш совет: разводите несушек с высокой яйценоскостью, они будут яйца нести дружно и линять одновременно и быстро.