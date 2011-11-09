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Ноябрьские подснежники

Многолетние астры не боятся морозов

№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Мария ДУТОВА ]

Ноябрьские подснежники

Каждый год всегда неожиданно, но обязательно наступает необыкновенное утро, когда мягкий и нежный первый снежок укроет кусты, деревья, цветы. И мы с радостным удивлением смотрим на сказочный сад. Но, увы, умиротворённое настроение чудесного утра внезапно пропадает. Пышно цветущие однолетники – астры, бархатцы, георгины – в одночасье замёрзли, лишив нас последней надежды на продолжение лета… Но не всё так грустно. К счастью, астры бывают разные, многие совсем не боятся снега и морозов и цветут очень долго. У вас они растут?

В моем саду давно растут многолетние астры. В конце лета, когда начинает уменьшаться день и вместе с ним незаметно, но верно, убывает буйство летних красок, своё место в саду занимают многолетние астры. Постепенно они набирают силу, кусты становятся мощнее и краше, и на каждой ветке распускается целый букет ярких цветов. Цвести они будут долго, небольшие морозы и первый снег им не помеха. Отряхнёшь снежок с ветки, и яркие «ромашки» цветков по-прежнему весело смотрят по сторонам.

Конечно, их мелкие цветочки не могут сравниться по разнообразию форм и окрасок со своими однолетними родственницами. Но разве это главное? Каждому цветку своё время, а места под солнцем хватит всем.

Виды многолетних астр очень разнообразны. Маленькие кустики 20–40 см и гиганты до 2 метров и выше в высоту. Цветение обычно продолжительное, от 20 дней до 2,5 месяца. Некоторые многолетние астры не ждут второй половины лета, а зацветают уже в конце весны (астра альпийская). Различны размеры соцветий-корзинок, попадаются совсем крошечные, в диаметре менее 5 мм, и крупные – более 8 см. Одни похожи на простую трогательную полевую ромашку, а другие – торжественно богатые, густомахровые.

Продлите очарование

Астры – растения короткого светового дня, поэтому их бурное цветение приходится на период активного убывания дня. В средней полосе в это время, к сожалению, вместе со световым днём убывает тепло. И морозы со временем погубят астры. Жалко… Продлите осеннее очарование, выкопайте несколько кустиков (низкорослых сортов) и пересадите в горшок. Поставьте на подоконник и ещё долго сможете радоваться ушедшему лету. Если досвечивать и раз в месяц подкармливать, то астры доживут до весны.

В наших садах лучше всего растут 4 вида многолетних астр: новобельгийская, итальянская, альпийская и новоанглийская. При всём разнообразии окрасок и форм агротехника выращивания всех астр одинаковая. Они лучше всего растут на влагоёмких нейтральных (рН6,5–7,0) почвах. Любят поливы, но не выносят подтопления. Им подойдёт любая садовая почва, но раз за сезон (лучше осенью) замульчируйте органикой. Астры светолюбивы, но страдают и вянут от полуденного солнца. Постарайтесь подыскать им уютное место в саду, и они будут цвести заметно пышнее.

Многолетние астры прекрасно черенкуются, поэтому вы можете собрать интересную коллекцию культиваров. Посещая сады своих знакомых и обнаружив новую для себя астру, попросите веточку. Сортов много, увидев в цветочном магазине незнакомую многолетнюю астру, обязательно приобретите. Нарежьте дома черенки с двумя междоузлиями, обработайте корневином и посадите в горшочки. И уже на следующий год «новенькая» астра зацветёт букетиком ярких цветов.

Лечебный аргумент

У меня в саду большой ассортимент многолетних астр. Осенью они замечательно украшают мой участок. Но каждый год страдают от мучнистой росы. Как бороться с этим?         

Спасибо, Эльвира Крохина, Подольск

Многолетние астры астры, увы, иногда болеют. Пик их цветения в средней полосе приходится на прохладное и влажное время года. И поэтому основная их беда – мучнистая роса. Листья покрываются белым налётом, чернеют и отмирают. На цветение болезнь сильно не влияет, но кусты становятся очень неопрятными. Не запуская болезнь, как можно раньше обработайте растения соответствующими препаратами (картоцид или топаз) два раза с интервалом в одну неделю. Пятнистости и гнили легко вылечить медьсодержащими препаратами. От комплекса вредителей и болезней очень эффективны препараты, содержащие серу. Но пользоваться ими нужно очень осторожно, чтобы не обжечь ткани растений.

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