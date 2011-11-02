Хочу королевского здоровья

В этом году у бадана почему-то очень сильно посохли листья. Соседка посоветовала их собрать, посушить и заваривать чай. Говорит, что это очень полезно, особенно для женщин. Правда ли?

Элеонора Михайловна Залётная, Волоколамск

Бадан толстолистный (Bergenia crassifolia) стал популярным декоративным растением в наших дачных садах, особенно в последнее время. И заслуженно. Его кожистые листья всегда нарядны, он красиво и долго цветёт в мае-июне, неприхотлив в уходе, разрастается плотными куртинами, угнетает сорняки. Однако на Руси его давно и хорошо знают в качестве лекарственного растения, которое много веков используется в народной медицине. Для этих целей заготавливают корневища. И занимаются этим в июне–июле после цветения.

А листья? Они также содержат комплекс полезных веществ. Но используют только старые высохшие листья. Их собирают весной после схода снега. Моют, быстро высушивают. Измельчают и хранят в стеклянной посуде с плотной крышкой. А по утрам, заваривая чай, добавляют маленькую щепотку бадановых листьев. Причём нужно соблюсти обязательное условие – процесс должен происходить только в керамическом чайничке.

Считается, что этот напиток улучшает цвет лица, замедляет старение, обладает омолаживающим эффектом, сохраняет ясность ума, повышает иммунитет, тонизирует. И этому имеется историческое подтверждение. Именно так, как говорят, уже много веков поступают все царствующие и ждущие своей очереди английские королевы. А для них, как известно, столетний возраст не предел.

Бадан – многолетнее вечнозелёное растение. Листья не опадают осенью и выходят из-под снега зелёными. Но это не значит, что они живут бесконечно долго. На третий год вегетации старые листья отмирают, постепенно становятся тёмно-коричневыми и высыхают, становясь похожими на пергаментную бумагу. Поэтому весной их и надо собирать, именно в это время в коричневых листьях находится максимальное количество их волшебной силы (листья, уже собранные осенью, тоже сгодятся). А на смену с радостью вырастут новые сочные листочки.

Сказки про королевское бессмертие и вечную молодость звучат очень жизнеутверждающе и вдохновляюще. Но, увы, чудеса просто так не случаются. Исповедуйте здоровый активный образ жизни, а любимая дача на своей земле вам обязательно в этом поможет.