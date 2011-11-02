//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Хочу королевского здоровья

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Мария ДУТОВА ]

Хочу королевского здоровья

В этом году у бадана почему-то очень сильно посохли листья. Соседка посоветовала их собрать, посушить и заваривать чай. Говорит, что это очень полезно, особенно для женщин. Правда ли?

Элеонора Михайловна Залётная, Волоколамск

Бадан толстолистный (Bergenia crassifolia) стал популярным декоративным растением в наших дачных садах, особенно в последнее время. И заслуженно. Его кожистые листья всегда нарядны, он красиво и долго цветёт в мае-июне, неприхотлив в уходе, разрастается плотными куртинами, угнетает сорняки. Однако на Руси его давно и хорошо знают в качестве лекарственного растения, которое много веков используется в народной медицине. Для этих целей заготавливают корневища. И занимаются этим в июне–июле после цветения.

А листья? Они также содержат комплекс полезных веществ. Но используют только старые высохшие листья. Их собирают весной после схода снега. Моют, быстро высушивают. Измельчают и хранят в стеклянной посуде с плотной крышкой. А по утрам, заваривая чай, добавляют маленькую щепотку бадановых листьев. Причём нужно соблюсти обязательное условие – процесс должен происходить только в керамическом чайничке

Считается, что этот напиток улучшает цвет лица, замедляет старение, обладает омолаживающим эффектом, сохраняет ясность ума, повышает иммунитет, тонизирует. И этому имеется историческое подтверждение. Именно так, как говорят, уже много веков поступают все царствующие и ждущие своей очереди английские королевы. А для них, как известно, столетний возраст не предел.

Бадан – многолетнее вечнозелёное растение. Листья не опадают осенью и выходят из-под снега зелёными. Но это не значит, что они живут бесконечно долго. На третий год вегетации старые листья отмирают, постепенно становятся тёмно-коричневыми и высыхают, становясь похожими на пергаментную бумагу. Поэтому весной их и надо собирать, именно в это время в коричневых листьях находится максимальное количество их волшебной силы (листья, уже собранные осенью, тоже сгодятся). А на смену с радостью вырастут новые сочные листочки.

Сказки про королевское бессмертие и вечную молодость звучат очень жизнеутверждающе и вдохновляюще. Но, увы, чудеса просто так не случаются. Исповедуйте здоровый активный образ жизни, а любимая дача на своей земле вам обязательно в этом поможет.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, какие действия необходимо предпринять Киеву, чтобы завершить войну в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

//В мире

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому уже выйти из образа экранного героя Василия Голобородько из сериала "Слуга народа". И пригласил приехать в Крым.

//В мире

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Официальный представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сделал странное заявление о том, что якобы Россия готовит «вторжение» на территорию Украины.

//новости партнеров

//В мире

Предсказаны опасные для России последствия вероятной покупки США Гренландии

Предсказаны опасные для России последствия вероятной покупки США Гренландии

Возможное приобретение Соединенными Штатами Гренландии у Дании будет иметь опасные последствия для Российской Федерации. Такой прогноз опубликовали некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//В мире

Семь реалистичных сценариев конца света обозначили в зарубежных СМИ

Семь реалистичных сценариев конца света обозначили в зарубежных СМИ

Обозначены семь реалистичных сценариев гибели человечества. Данные варианты перечислил журналист Брайан Уолш, который является автором книги «Последние времена: краткий справочник по Концу Света».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, обнародовал документы Минобороны Украины, свидетельствующие о катастрофическом состоянии армии страны. Об этом рассказывается в публикации, появившейся в СМИ.

//Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Ксения Собчак и Константин Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Знакомые режиссера рассказали, что в день свадьбы, ровно через неделю, в пятницу, 13, им пришлют СМС с адресом и временем.

//Общество

В Подмосковье произошло нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову

В Подмосковье произошло нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову

В Подмосковье в ночь на пятницу, 6 сентября, неизвестный мужчина проник в дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой и напал на нее. Злоумышленник ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся.

//Жаркое из блогов

Великая от Черного моря до Эгейского

Великая от Черного моря до Эгейского

В 80-е годы у нас в Старом Осколе было очень много болгар. Они по программе социалистической братской помощи занимались строительством. Ну как "занимались", получали две зарплаты, в Болгарии одну и в России вторую, и строили скажем так себе. Не лучше наших строителей. Но надо же было "кормить" чем то страны соцлагеря. Вот даже памятник у нас в городе стоит "болгаро-советской дружбе." А еще по всему Союзу было валом болгарских маринованных огурчиков, помидор и лечо.

//Новости партнеров

//Непознанное

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, к которым придет счастье до конца 2019 года

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, к которым придет счастье до конца 2019 года

Астрологи определили по звездам, какие пять знаков Зодиака могут стать необычайно счастливыми уже в ближайшие месяцы, до конца года.

//В мире

Эксперт объяснил невозможность полного отвоевания Донбасса силами ДНР и ЛНР

Эксперт объяснил невозможность полного отвоевания Донбасса силами ДНР и ЛНР

Народная милиция самопровозглашенных ДНР и ЛНР не может отвоевать у Украины всю территорию Донбасса. Такое мнение озвучил некоторое время назад ополченец и военный корреспондент Геннадий Дубовой.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Гор в отсутствие Бабкиной веселится в обществе молодых девушек?

Гор в отсутствие Бабкиной веселится в обществе молодых девушек?

Бойфренд известной певицы Надежды Бабкиной, музыкант Евгений Гор привык рассчитывать на собственные силы. А потому, невзирая на свой роман с заслуженной артисткой, не планирует бросать работу.

//В мире

Журналист раскрыл причину нежелания Зеленского заканчивать конфликт в Донбассе

Журналист раскрыл причину нежелания Зеленского заканчивать конфликт в Донбассе

Президент Владимир Зеленский не хочет завершать вооруженный конфликт на территории Донбасса, продолжающийся с весны 2014 года. Такую точку зрения в телевизионном эфире озвучил украинский журналист Юрий Кот.

//Спорт

Сергей Кирьяков: Россия сильнее, но шотландцы выйдут как на последний бой

Сергей Кирьяков: Россия сильнее, но шотландцы выйдут как на последний бой

Сегодня сборная России сыграет отборочный матч ЕВРО-2020 в гостях против Шотландии. Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков в интервью еженедельнику «Аргументы недели» вспомнил матчи, которые сыграл против сборной этой страны и высказал мнение о предстоящей игре.

//Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку

Центральный банк Российской Федерации 6 сентября снизил ключевую ставку. Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 7 % годовых. Регулятор снизил этот показатель на 25 б. п.

//Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова перешла на пельмени после диеты

Анастасия Волочкова перешла на пельмени после диеты

Балерина Анастасия Волочкова уже несколько недель почти ничего не ела, о чем сама честно рассказывала подписчикам. Однако накануне она показала в своем Instagram тарелку с пельменями.

//В мире

Президент Латвии: Я не называю этот монумент Памятником победы, а называю его памятником оккупантам

Президент Латвии: Я не называю этот монумент Памятником победы, а называю его памятником оккупантам

И вновь в Латвии подняли вопрос о Памятнике Освободителям от фашизма. Свое мнение высказал президент Латвии Эгил Левитс. Глава государства не считает уместным посещение Памятника Освободителям ни 9 мая, ни 8 мая, когда в Латвии официально отмечается День разгрома нацизма.

//Новости партнеров

//Спорт

Лукашенко считает, что Беларусь может провести совместную Олимпиаду с Россией или Украиной

Лукашенко считает, что Беларусь может провести совместную Олимпиаду с Россией или Украиной

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что Беларусь может провести Олимпийские игры совместно с Россией или Украиной. Лукашенко заявил, что в Белоруссии уже готовы несколько олимпийских объектов.

//В мире

Что останется от Польши в случае Третьей мировой войны?

Что останется от Польши в случае Третьей мировой войны?

Польская идея фикс – раздербанить Российскую империю, что в Смутные времена, что вместе с Наполеоном, что с Гитлером. Сегодня мечтают сделать это вместе с американцами.

//Происшествия

В Сочи дороги перекрыты селями после мощного ливня

В Сочи дороги перекрыты селями после мощного ливня

Власти Сочи принимают экстренные меры по расчистке автодорог, проезд по которым заблокировали сошедшие с гор сели, пишет "Интерфакс". Причиной оползней стали проливные дожди в регионе.

//В мире

Жители Казахстана протестуют против китайской экспансии

Жители Казахстана протестуют против китайской экспансии

Население крупных городов Казахстана вышло на акции против нарастания экспансии Китая. Митинги проходят как раз в тот момент, когда президент страны находится с официальным визитом в Пекине.

//Жаркое из блогов

Возможно ли учение без принуждения?

Возможно ли учение без принуждения?

Что в нем было такого выдающегося в сравнении с другими системами? Эмпирически приходим к пониманию, что ни учебники, ни учебные программы, ни учителя не представляли из себя ничего особо выдающегося. А образование было «лучшим в мире»! Как так, если в содержании учебного процесса мы в упор не видим никаких прорывов?

//Общество

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о возбуждении дела по факту нападения на главу ЦИК Эллу Памфилову

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о возбуждении дела по факту нападения на главу ЦИК Эллу Памфилову

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела по факту нападения на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Нападение на дом Памфиловой произошло ночью.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
2

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России
3

«Пророчество Ванги» о скором уничтожении Соединенных Штатов опубликовали в сети
4

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет
5

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры