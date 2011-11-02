Тыква идёт на рекорд
Как вырастить плод большого размера
№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Мария ДУТОВА ]
У внука в школе каждый год в конце октября отмечают праздник Хеллоуин, и все ученики приносят тыквы и ими хвастаются. Несколько лет подряд пытаюсь вырастить внуку тыкву-гигант, мой рекорд – 17 кг (в 2010 году). А в этом году выросла весом всего 10,5 кг. Больше не получается. Посоветуйте, пожалуйста, как вырастить огромную тыкву, американцы же выращивают экземпляры в несколько сотен килограммов?!
Геннадий Петрович Старостин, Пермь
В последние годы новый праздник Хеллоуин удивительным образом сделался популярным в нашей стране. Особенно среди школьников. И обязательным атрибутом праздника стала оранжевая тыква, превращающаяся не в сказочную старую добрую карету для Золушки, а в языческие маски и чудовища. На самом деле тыква – всего-навсего питательный, полезнейший, незаменимый и любимый продукт традиционной российской кухни.
Тыква попала к нам из Америки. Её оттуда в XVI веке привезли испанцы. И именно тыква-американка отлично прижилась в наших краях, другие виды распространения не получили. И несмотря на происхождение, в компании с картофелем этот овощ приобрёл сегодня статус российского аборигена.
Каждый садовод-огородник обязательно сажает тыкву и хвастается осенью своим урожаем. Но в средней полосе вырастить очень большой экземпляр невозможно. Тыква – теплолюбивое растение, чем теплее и продолжительнее лето, тем крупнее плод. За наше короткое северное лето с максимальной суммой положительных температур не более 2200 градусов гигантская тыква, увы, не созреет. А при температуре ниже 12 градусов плоды вообще перестают расти. Но мы всё равно выращиваем любимый овощ и с аппетитом едим, невзирая на размеры. Жаль, что не устраиваем тыквенные фестивали и конкурсы, как в тёплой Америке (рекорд этого года – 773 кг!). Пусть плоды у нас небольшие, зато удовольствия сколько!
Однако попытаться улучшить свой рекорд, конечно же, можно. Тыкву для рекорда нужно выращивать через рассаду – это продлит период вегетации. Обязательно утеплить почву в корнеобитаемом слое (например, укрыть чёрным нетканым материалом). Очень неплохо посадить на тёплую грядку. Почву подготовить жирную и питательную, не менее половины субстрата – перегной.
Для получения крупного плода нужно оставить на растении только одну завязь. Это должен быть второй плод, первый удалить. Растение нужно каждую неделю подкармливать органикой. Во второй половине вегетации обязательны фосфор и калий. Поливать, не давать почве пересыхать. Не допускать возникновения болезней. Короче, холить и лелеять. И не расстраиваться в конце пути, если гиганта не получится. Главное – процесс!
У нас хорошо растут три вида тыкв – твёрдокорая, крупноплодная и мускатная. Все они полезны и питательны. В мякоти тыкв удивительно удачно сочетаются необходимые нашему организму полезные вещества, и ничего лишнего. Тыква хорошо хранится до следующего лета при комнатной температуре (оптимум – 15–18 градусов). Она не теряет полезные вещества при замораживании и сушке. Из неё получаются прекрасные варенье, желе, овощные смеси.
Николай Фурсов
Приятного аппетита!
Мне нравятся ваши кулинарные советы. А что можно оригинальное приготовить из тыквы?
Заранее спасибо, Маргарита Бессонова, Подмосковье
Икра тыквенная. Вам понадобятся: 1 кг мякоти тыквы (что осталось от Хеллоуина), 2 луковицы, 2–3 средние моркови, 3 помидора, 1 головка чеснока. Мякоть тыквы порезать кубиками 1,5х1,5 см. Морковь натереть на крупной тёрке, лук порезать кубиками 1х1 см. Лук с морковью слегка обжарить на подсолнечном масле, добавить тыкву, посолить, влить немного воды и тушить на среднем огне 30 минут. Добавить резаные помидоры и рубленый чеснок. Потушить 10–15 минут. Очень вкусно в горячем и холодном виде. Если тыквы много, то кипящую икру разложите в простерилизованные банки, закатайте крышками. Хранится прекрасно.
Компот. Тыкву очистите от кожи и семян. Порежьте крупной соломкой или кубиками. Положите в 3-литровую банку. Залейте кипятком. Дайте постоять 5–7 минут, затем воду слейте. Добавьте в воду 300 г сахарного песка, ещё раз вскипятите. Залейте кипящий сироп в банку, закатайте крышкой, переверните, утеплите, и пусть банки медленно остывают.
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