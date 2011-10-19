Хороший рецепт для плохой капусты

Мы выращиваем в огороде разные овощи, но капусту любим особенно. Квасим на зиму много, причём разными способами. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь рецепт заготовки капусты впрок для «плохих» кочанов – с повреждениями, которые нельзя хранить в свежем виде. И ещё, как правильно приготовить капусту провансаль?

Супруги Хоркины, Пермь

Если кочан не удался или на нём дружно «пообедали» вредители, то закладывать на хранение в свежем виде такую капусту не следует. И это знает любой огородник. Значит, нужно срочно съесть или заквасить. А когда уже заквашено и съедено сверх нормы? Тогда только наш рецепт приготовления капусты с рисом, овощами и томатным соусом сможет помочь вам спасти экологически чистую продукцию с любимого огорода.

Итак, вам потребуется 4 кг капусты, 3 кг моркови, 5 штук сладкого перца– 300 г белых кореньев (петрушка, сельдерей, пастернак), 500 г репчатого лука, 500 г подсолнечного масла, 2,5 кг свежих помидоров или 800 г томатной пасты, 1,5 кг риса, 150 г сахара, 100 г соли, 1 ч. л. молотого душистого перца, половина чайной ложки горького перца и 100 г зелени (укроп, петрушка, сельдерей).

Кочан разрежьте на 4 части и разберите листья, удаляя повреждённые и оставляя только здоровые. Порежьте их на небольшие кусочки (не крупнее спичечного коробка). Морковь и белые коренья очистите от шкурки и порежьте соломкой. Лук порежьте кусочками (1х1 см). Зелень и сладкий перец с удалёнными семенами также порежьте кусочками 1х1 см.

Лук обжарить в масле до золотистого цвета. Морковь и коренья обжарить в масле до начала уменьшения в объёме. Капусту ошпарить кипятком и дать стечь воде. Рис ошпарить кипятком и также дать стечь воде.

Все компоненты перемешать, добавить томатный соус, разложить по хорошо промытым (лучше стерилизованным) банкам. Стерилизовать: пол-литровые банки – 1 час, литровые – 1 час 20 минут. Банки закатать крышками, перевернуть вверх дном и остудить. Приятного аппетита.

А про капусту провансаль мы расскажем в следующем номере, тем более что оригинальных способов приготовления этого блюда существует немало.