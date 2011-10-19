Чесночок на бочок

Мы в этом году невнимательно отнеслись к своему огороду. И на чесноке образовалось много стрелок с семенами. Мы их не выкинули, а теперь думаем – куда девать? Можно ли их посадить, не поздно ли? Как правильно это сделать? И вырастет ли на будущий год нормальный чеснок?

Ирина Середа, Тульская область

По народному календарю, в средней полосе начинали сажать чеснок с 30 сентября. Но это было раньше, когда зима наступала быстро и дружно. А сегодня подзимний посев чеснока приходится отодвигать всё дальше к ноябрю. Теплая осень не спешит уступить место морозам.

В последние годы мы настоятельно советуем садоводам-огородникам не спешить с посадками озимого чеснока. Лето было жаркое, почва прогрелась глубоко, поэтому ранние посевы прекрасно укоренятся и взойдут. А этого нам не нужно. Кто не посадил ещё чеснок – не опоздал. Сажать его сегодня – самое время.

Посев чеснока семенами или «бульбочками» – не очень популярный способ, и совершенно напрасно. Использовать такой посадочный материал необходимо хотя бы раз в 2–3 года. И вот почему.

Во-первых, происходит оздоравливание посадочного материала. Чесночные луковицы (в отличие от семян) со временем накапливают болезни, и ежегодное использование собственного посадочного материала приводит к ухудшению урожайности и качества чеснока.

Во-вторых, восстанавливается сортность чеснока. На посадку мы обычно оставляем не самые крупные зубчики, из которых вырастают не самые крупные луковицы. Сорт вырождается. Проводя семенное размножение, мы возвращаем утраченные сортовые признаки.

В-третьих, значительно увеличивается урожайность. На одной цветочной стрелке созревает примерно 100 «бульбочек». И из каждой вырастет вполне кондиционная луковица. А если сажать зубками, то примерно четверть собранного урожая придётся использовать для посадки под зиму. Выгода, как видно, огромная.

Для посадки «бульбочек» подготовьте грядку шириной 70 см с питательной рыхлой почвой с нейтральной кислотностью. Соблюдая севооборот, лучше всего сажать чеснок после кабачков, огурцов, капусты. Если земля не очень ухоженная, то внесите 2/3 ведра хорошего перегноя на 1 кв. м. Перекопайте на 20 см в глубину, выровняйте почву, уплотните.

Высаживайте семена в бороздки глубиной 2 см поперёк грядки. «Посолите» дно бороздки смесью песка с золой. Совсем мелкие (менее 3 мм в диаметре) отбракуйте. Из них вырастет слишком мелкая луковка. Раскладывайте «бульбочки» через 2–2,5 см в произвольном положении. Появляющиеся корешки сами сориентируют «бульбочку» корнями вниз. Присыпьте хорошей рыхлой почвой. Если земля сухая – обязательно хорошо полейте.

Обычно такие посадки прекрасно переживают зиму, укрытые снегом.

Где золотая середина? При выламывании цветочных стрелок урожайность чеснока увеличивается за счёт того, что луковицы становятся крупнее, зубки в них мощнее. Однако лучше всего найти золотую середину в агротехнике. Оставьте часть цветочных стрелок (10–20 %) для созревания семян. Такой приём позволит вырастить крупные луковицы и получить очень много посадочного материала. На следующий год сразу после созревания «бульбочек» посейте их на отдельную грядку. К зиме образуются луковица-однозубка и достаточно мощная розетка листьев. Она, естественно, отомрёт с наступлением морозов, но такая луковка прекрасно перезимует. И весной снова начнёт расти. А в конце лета соберёте прекрасный урожай полноценных многозубковых луковиц.

Эксперементальный аргумент

Если вы всё-таки не выберете время провести осенний посадочный эксперимент с «бульбочками», то отложите это мероприятие до весны. Храните семена в бумажном пакете при комнатной температуре в сухом месте. За 2–3 недели до посадки положите пакет в холодильник. И рано-рано, как только сойдёт снег, высаживайте. Урожай будет замечательный.